الموسوي يسجل رقما قياسيا جديدا في موسوعة "غينيس" لأسرع غوص باستخدام كرسي متحرك

المصدر: وام

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حقق فيصل الموسوي، الحائز على رقمين قياسيين في موسوعة “غينيس”، رقماً قياسياً جديداً بعدما أكمل أسرع غوص باستخدام كرسي متحرك تحت الماء، محققاً زمناً قياسياً بلغ 37 دقيقة لمسافة 400 متر، في "دبي أكواريوم".

واستغرقت فترة الإعداد لهذا الإنجاز أربعة أشهر قضاها فيصل في التدريب المتواصل والمكثف على اللياقة البدنية والسباحة والغوص.

وقطع فيصل مسافة 400 متر داخل حوض دبي أكواريوم على 8 أشواط ذهاباً وإياباً وسط البيئة البحرية الغنية بالعديد من أنواع الأسماك والكائنات الحية في حوض "دبي أكواريوم".

وأعرب فيصل الموسوي، عن فرحته وامتنانه بعد إنجازه الكبير، وقال " إن الإنجاز الذي حققته يعد شهادة على قوة الإصرار والإمكانيات اللامحدودة لروح الإنسان، أشعر بالفخر الكبير مرة أخرى وإظهار قدرات الرياضات التكيفية، هذا الرقم القياسي ليس فقط لي، بل ينتمي لكل فرد يرفض أن يُحدد بالقيود".

وتوجه فيصل بالشكر إلى كافة أفراد عائلته على دعمهم اللامحدود له، وفريق عمله الذي سانده خلال فترة التدريب والاستعداد، كما توجه فيصل بالشكر إلى كافة الجهات الداعمة والراعية وفي مقدمتها مجلس دبي الرياضي، والراعي المنظّم "دبي أكواريوم".

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