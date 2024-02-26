البرتغالي سانتوس يحرز اللقب العالمي في بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين

المصدر: وام

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أحرز البرتغالي أندريا سانتوس لقب بطولة "الكيك بوكسينج للمحترفين" التي أقيمت منافساتها في "مبادلة دوم" بنادي الجزيرة في أبوظبي، بمشاركة 30 من نخبة لاعبي الكيك بوكسينج على مستوى العالم، يمثلون 20 دولة.

وفاز أندريا سانتوس على الاسباني خيزر نواز، في فئة "الويلتر" الخفيف المتوسط، ليحقق لقب "حزام العالم" للمرة الرابعة.

وفي بقية نزالات البطولة، فاز البرازيلي جوستافو جونز على بطل الإمارات الياس حبيب، بالضربة القاضية بمنافسات "سوبر ميدال" المتوسط الثقيل، فيما حقق أبطال الإمارات عدة انتصارات، وفي مقدمتهم محمد تويزي على الإسباني أحمد ريحوني، وإبراهيم بلال على البرتغالي ليوناردو ميراندا.

وفاز أيضاً الاسباني ايتور كوريتو على المغربي أنس أحميدوش، والصيني شياوكايتي أبو لايكي على الإيراني رضا أحمد نجاد، والفرنسي ناصر بنجاب، على الإيطالي دانييل اوديسي، والكندي أوليفر لانجلوس على التونسي محمد الطرابلسي، والبرازيلي دينيس دا سيلفا على الفرنسي أنطوني فيلا، والنمساوي إيفان زاريفا على الإماراتي عماد يوسف، والمغربي حمزة رشيد على ألكسندر تشيركيسوف من لاتفيا، والبحريني خودوبيرديف خيام على المصري أحمد طنطاوي.

وفي مواجهات السيدات فازت الفرنسية لورين أورور، على التشكية ساركا ميلينوفا في وزن المتوسط، وفازت النمساوية ستيلا على البرتغالية إيفورا في وزن الريشة، والتركية سيفجي دوجان على اليابانية مايو أوكي في وزن الديك.

وأعرب سعادة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الآسيوي، والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن سعادته بما حققته البطولة من نجاح لافت، موجها الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة، وللمواي تاي على وجه الخصوص.

وأضاف: “سعدنا بمشاركة نخبة محترفي العالم في بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين، والحضور الجماهيري المميز، والأجواء الاستثنائية المفعمة بالحماس والتحدي بين أبطال العالم، ما يعكس المكانة التي تحظى بها الإمارات، والعاصمة أبوظبي كوجهة عالمية لرياضة الكيك بوكسينج، وصولا إلى تحقيق الريادة الكاملة على صعيد المنطقة والعالم".

واكد دوناتو ميلانو نائب رئيس منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج أن المستوى الذي ظهرت عليه منافسات البطولة، تعكس مدى أهميتها، وتطورها في ظل حضور هذه النخبة من لاعبي العالم.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من دوناتو ميلانو نائب رئيس منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج، وكارلوس رامجنالي الرئيس التنفيذي لمنظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج ( الواكو برو)، وأحمد الوزان رئيس الاتحاد البحريني للكيك بوكسينج والمواي تاي، وطارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، ولحسن الهلالي المدير الفني في الاتحاد العربي للمواي تاي، وناصر خميس المري مدير إدارة الفعاليات المحلية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي خوري عضو مجلس اتحاد الإمارات للعبة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ومحمد جاسم الحوسني أمين عام لجنة الفنون القتالية المختلطة.

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