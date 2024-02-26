الإمارات تحصد 7 ميداليات في بطولة قطر للدراجات المائية

المصدر: وام

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حقق أبطال الإمارات نتائج مميزة في بطولة قطر للدراجات المائية، التي أقيمت على شاطيء كتارا، بمشاركة المحترفين في 4 فئات رئيسية للدراجات المائية من مختلف أنحاء العالم.

ونجح أبطال الإمارات في إحراز 7 ميداليات ملونة وصعود منصة التتويج 7 مرات.

وسيطر أبناء الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في فئة واقف محترفين "جي بي" بحلول سلطان الحمادي، في المركز الأول، وسلمان العوضي، في المركز الثاني، وعمر عبد الله راشد، ثالثا.

وفي فئة جالس "ستوك" استمرت السيطرة الإماراتية بحلول عبد الله الحمادي، في المركز الأول، وعامر حوير، ثانيا، وسلمان العوضي، في المركز الثالث، واستمرت السيطرة في فئة الحركات الاستعراضية بتحقيق راشد الملا، المركز الأول وأفضل استعراض.

وهنأ جمال الجناحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، الفائزين في بطولة قطر، مؤكدا أن تفوق أبناء الإمارات في المنافسة هو امتداد طبيعي للنجاحات الكبيرة التي يحققونها في بطولات الدراجات المائية المختلفة.

وأكد الجناحي أن مشاركات متسابقي الإمارات لن تتوقف عند بطولة قطر؛ إذ يطمح الاتحاد إلى الدفع بالدراجين في بطولات دولية عديدة لإكسابهم الخبرات المطلوبة وتوسيع دائرة الأبطال لضمان مواصلة الأجيال والحفاظ على الريادة الإماراتية في كافة المسابقات الدولية.

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