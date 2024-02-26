البلجيكي لينارت فان إيتفيلت بطل «طواف الإمارات»

المصدر: العين - البيان

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تُوج البلجيكي لينارت فان إيتفيلت، دراج فريق لوتو ديستني، بطلاً للنسخة السادسة لطواف الإمارات للدراجات 2024، وحسم اللقب بعد أن أنهى مراحله السبع في صدارة الترتيب العام، بإجمالي زمن قدره 22:31:18 ساعة، حيث قلب الموازين، وحقق المفاجأة بتغلبه بفارق ثانيتين عن الأسترالي بن أوكونور، دراج فريق ديكاثلون إيه جي تو آر لا مونديال، الذي أنهى الطواف في المركز الثاني، فيما احتل المركز الثالث في الترتيب العام، الإسباني بيلو بيلباو، دراج فريق البحرين فيكتوريوس، بفارق 11 ثانية عن فان ايتفيلت.

ويعد طواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وأقيم على مدار 7 مراحل، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، لمسافة 985 كلم، بمشاركة 140 دراجاً، مثلوا 20 فريقاً عالمياً محترفاً، واختتمت منافساته، أمس، على قمة جبل حفيت بمدينة العين.

تحقيق لقب

وأحرز فان إيتفيلت لقب طواف الإمارات للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بالمرحلة السابعة الأخيرة «مرحلة الشركة العالمية القابضة» في العين، محققاً أول فوز في تاريخه في سباقات الجولة العالمية «وورلد تور»، وكثاني أصغر دراج يُتوج بطواف الإمارات بعمر 22 عاماً، بعد السلوفيني تادي بوغاتشار، دراج فريق الإمارات، عندما أحرز اللقب عام 2021.

قمصان

ومع ختام النسخة السادسة للطواف، حصد فان إيتفيلت القميص الأحمر للمتصدر، برعاية الشركة العالمية القابضة، والقميص الأبيض برعاية نخيل، لأفضل دراج شاب، واحتفظ تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب، الفائز بثلاث مراحل في الطواف، بالقميص الأخضر للمتصدر بالنقاط، والبريطاني مارك ستيوارت، دراج فريق كوراتيك بالقميص الأسود، برعاية بن حمودة للسيارات، لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، أما أفضل فريق، فكان من نصيب ليدل تريك الأمريكي.

تتويج

وتوّج الفائز بلقب الطواف، والفائزين بالقمصان، معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، ومعالي الدكتور مغير خميس الخيلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وغانم مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، والدكتور عارف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، وعلي سعيد بن ثالث، مدير إدارة أول الهندسة البحرية في نخيل، وأيمن البيجاوي، مدير تنفيذي المبيعات والتسويق في شركة بن حمودة.

وتم تكريم جهات عدة، مديرية شرطة العين، مديرية المرور والدوريات في العين، بلدية العين، مركز أبوظبي للنفايات (تدوير)، مركز النقل المتكامل، بيت محمد بن خليفة، نبرفانا.

سعادة

وقال لينارت فان إتفيلت: ما حدث أمر لا يصدق، أشعر بسعادة غامرة، لفوزي الأول في أحد سباقات الجولة العالمية، لم أكن اتوقع أنه بإمكاني تعويض فارق الثواني مع بن أوكونور، لكني نجحت في النهاية في تحقيق هذا الفوز الرائع.

وأضاف: صعود جبل حفيت من أصعب مراحل الطواف، كنت واثقاً بقدرتي على إكمال المرحلة للنهاية، ادخرت قوتي في البداية، لأجل الكيلومترات الأخيرة، وتمكنت من زيادة سرعتي، رغم المعاناة الكبيرة، حتى وصلت بالفارق إلى ثانيتين مع أوكونور، ما منحني اللقب. وتوجّه عارف العواني، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، لدعمها المستمر ورعايتها المتواصلة لخطط التطوير الرياضي، التي أثمرت عن نجاحات مهمة، وإنجازات مميزة، أسهمت في إعلاء راية الإمارات في المحافل الدولية.

وأكد العواني، فخره بنجاح طواف الإمارات، استكمالاً للنجاحات التي حققها للعام السادس على التوالي، والمكانة التي وصل إليها الطواف على الصعيد العالمي، نتيجة التنظيم الاحترافي الذي نال الإعجاب من كل المشاركين والمتابعين.

وأشاد العواني، بالجهود المميزة التي قامت بها اللجنة المنظمة في إنجاح الحدث، وخروجه بصورة مثالية أسهمت في إبراز معالم الدولة العمرانية والتاريخية والثقافية والطبيعية، مضيفاً: طواف الإمارات نجح في نشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية بين فئات المجتمع في الإمارات، وحقق مكاسب كبيرة على الصعيد الترويجي للدولة عالمياً، وبات أحد أهم الطوافات على مستوى العالم، ويقارع كبرى الطوافات التاريخية العريقة، وشهد استمرار مشاركة نخبة الدراجين والفرق العالمية في الحدث.

وهنأ العواني، البلجيكي لينيرت فان ايتفيلت، دراج فريق لوتو ديستني البلجيكي، الفائز بلقب النسخة السادسة للطواف، مشيراً إلى أن الطواف شهد منافسة قوية، وإثارة في كل مراحله السبع، ولم يحسم إلا في المرحلة الأخيرة.

وأشاد العواني، بدور الشركاء والجهات الحكومية والخاصة والرعاة والمتطوعين، وتفانيهم من أجل إنجاح الطواف للعام السادس على التوالي.

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