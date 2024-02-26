22 ميدالية حصاد الأولمبياد الإماراتي في بطولة الشرق الأوسط لألعاب القوى

المصدر: دبي - البيان

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أضاف لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي 7 ميداليات (4 ذهبيات و3 فضيات)، في ختام بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخليجية لألعاب القوى في سلطنة عمان، ففي فئة 30 سنة فما فوق، تصدرت حمدة الحوسني مسابقة 400 متر جري، ونالت الذهبية، وتلتها زليخة المنصوري، محققة الميدالية الفضية، وفي فئة 16-21 سنة، حصلت خلود الخوري على الذهبية، وسلمى السلامي على الفضية.

وحقق حارب عنبر ذهبية سباق 400 متر جري لفئة 30 سنة فما فوق، حقق عبد الله الديواني المركز الأول للسباق نفسه لفئة 16-21 سنة، ونال الذهبية، وتلاه زميله على المسماري محققاً الفضية.

وبلغت المحصلة النهائية لميداليات لاعبينا في البطولة 22 ميدالية، تشمل 12 ميدالية ذهبية، و10 ميداليات فضية. وشارك في المنافسات، 42 لاعباً ولاعبة من الإمارات، السعودية، عمان، قطر، البحرين.

وأكد عمرو بدوي، رئيس وفد الإمارات، ورئيس وحدة الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الإماراتي، تحقيق أهداف المشاركة، من خلال تجهيز لاعبي ولاعبات جدد في رياضة ألعاب القوى، حيث ضم الفريق الإماراتي مزيجاً من اللاعبين واللاعبات أصحاب الخبرة، بجانب مشاركة عدد من الناشئين والناشئات لأول مرة في مسابقات خليجية ومنافسات إقليمية لرياضة ألعاب القوى، ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى توفير فرص التدريب والمنافسات لأكبر عدد ممكن من الرياضيين من أصحاب الهمم. وأشاد بدور الجهاز الفني والإداري خلال المعسكر الإعدادي بمدينة العين، قبيل المشاركة في المسابقات الخليجية.

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