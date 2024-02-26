لطيفة بنت محمد: بطولة دبي للتنس تدعم المرأة وريادتها

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أعربت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، عن سعادتها بالدور الكبير الذي تلعبه بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات على صعيد استقطاب اللاعبات الموهوبات في رياضة التنس من حول العالم، ودعم المرأة وريادتها في مختلف المجالات.

وهنأت سموها، اللاعبة الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 26 عالمياً، بتتويجها بلقب النسخة 24 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وجميع اللاعبات المشاركات اللواتي أثبتن جدارتهن على مدى أسبوع كامل من الحماس والمنافسة والتميز الرياضي.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابها في منصة «X»: «شهدت حفل ختام بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بدورتها الرابعة والعشرين، التي ضمت نحو 100 لاعبة من أفضل رائدات التنس في العالم،

مبارك للفائزة ياسمين باوليني، ولجميع السيدات المشاركات اللواتي أثبتن جدارتهن على مدى أسبوع كامل من الحماس والمنافسة والتميز الرياضي». وأضافت سموها: «سعداء في دبي باحتضان هذه البطولة كمحطة سنوية تستقطب الموهوبات في رياضة التنس من حول العالم، وتدعم المرأة وريادتها في مختلف المجالات».

وشهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أول من أمس، المباراة النهائية لمنافسات الفردي التي جمعت بين اللاعبة الإيطالية جاسمين باوليني، والروسية أنا كالينسكايا، كما قامت سموها بتتويج باوليني بلقب النسخة 24 لبطولة السيدات ومنحت كأس الوصافة لكالينسكايا، إضافة إلى تتويج التشيكية كاترينا سينياكوفا، والأسترالية ستورم هنتر بلقب منافسات الزوجي.

ونجحت باوليني المصنفة 26 عالمياً في تحقيق لقبها الثاني في مسيرتها الاحترافية، عقب تغلبها على كالينسكايا المصنفة 40 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 4 و 5 - 7 و 5 - 7.

واحتاجت باوليني البالغة من العمر 26 عاماً إلى ساعتين و13 دقيقة لحسم المواجهة الثالثة أمام كالينسكايا التي أطاحت بالبولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً من نصف النهائي، والأمريكية كوكو غوف الثالثة من ربع النهائي.

وقلبت باوليتي خسارتها المجموعة الأولى 4-6 إلى فوز بمجموعتين بنتيجة واحدة 7-5، وأضافت دورة دبي إلى لقبها الأول في دورة بورتوروز السلوفينية عام 2021 عندما تغلبت على كالينسكايا في ثمن النهائي في أول مواجهة بين اللاعبتين، وهي المباراة النهائية الخامسة في مسيرتها الاحترافية.

في المقابل، فشلت كالينسكايا البالغة من العمر 25 عاماً والصاعدة من التصفيات في الظفر بلقبها الأول في مسيرتها الاحترافية في أول مباراة نهائية لها أيضاً، في ثاني أفضل نتيجة في مسيرتها الاحترافية بعد بلوغها ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى الشهر الماضي، عندما تغلبت على باوليني في ثمن النهائي، في ثاني مواجهة بينهما.

واعترفت باوليني التي أصبحت ثاني لاعبة إيطالية تحقق لقب البطولة بعد مواطنتها سارة إيراني بطلة نسخة 2016، بمدى الصعوبة التي واجهتها للفوز بلقبها الثاني في مسيرتها الاحترافية على حساب كالينسكايا التي كانت قد فازت عليها الشهر الماضي في بطولة أستراليا المفتوحة.

وقالت: «كانت مباراة صعبة، حاولت الحفاظ على تركيزي في كل نقطة، فخورة حقاً بنفسي، لقد خسرت منها في بطولة أستراليا المفتوحة، كنت أعرف أن المباراة ستكون صعبة، لاسيما أنها تلعب بشكل جيد، وبصراحة، لا أعرف كيف تمكنت من الفوز بالمباراة لأنها بدأت بقوة وفازت في المجموعة الأولى، حاولت اللعب بالضربات الخلفية أكثر، وحاولت الضغط أكثر، وأن أكون أكثر استرخاءً، مع محاولة أخذ الكرة مبكراً لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد كانت تحركني كثيراً وتجعلني أركض كثيراً».

وعن تأخرها في تحقيق أول لقب من فئة 1000 نقطة بعد سنوات طويلة في مسيرتها الاحترافية، قالت اللاعبة الإيطالية: «لا أعرف ما سبب ذلك، اعتقد أن كل شخص له خطواته وقصته الخاصة، أحتاج إلى المزيد من الوقت لأؤمن أنه ربما يمكنني اللعب بهذا المستوى كما فعلت هذا الأسبوع، استمتع بلعب التنس، واستمتع بالمباريات في الملعب، أنا فقط أحب ما أفعله، وأحاول فقط أن أعيش الحاضر، وأبقى هناك، وأبذل قصارى جهدي في تلك اللحظة».

بطولة الرجال

من جهة أخرى، تنطلق اليوم منافسات النسخة 32 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي تشهد مشاركة ثلاثة من الأبطال السابقين يتقدمهم حامل اللقب دانييل ميدفيديف المصنف 4 عالمياً، وصيف بطولة أستراليا المفتوحة، وأندريه روبليف الفائز بلقب البطولة عام 2022، المصنف 5 عالمياً والنجم البريطاني آندي موراي بطل 2017، الفائز ثلاث مرات ببطولات غراند سلام.

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