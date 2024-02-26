أوريكوف وأوليفيا بطلا تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت منافسات النسخة 14 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، والتي أقيمت بـ «مدينة إكسبو دبي»، تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 2400 دراجاً.

وفي فئة النخبة، حقق مكسيم أوريكوف لقب الرجال، وأوليفيا لقب فئة السيدات. ونال ياسين حمزة، وفرانسيسو لامون، المركزين الثاني والثالث للرجال، واحتلت كل من أكفيل جيدريتايت، وماديسون بلاك، المركزين الثاني والثالث في فئة السيدات.

وفي منافسات مسابقة صيدليات أستر BIG 5، في فئة القميص الأصفر، أحرز كل من ألمير ميوجيك ولوراين مالاركي اللقب، وشهدت فئة المخضرمين في مسابقة صيدليات أستر BIG 5، ظهور جيري فان دين آيد وهيلي باخوفين فون إيخت كفائزين ضمن فئتي الرجال والسيدات.

وقال ستيوارت هويسون، مدير السباق: جاءت النسخة 14 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية رائعة، مع مشاركة عدد قياسي وصل إلى أكثر من 6500 مشارك، نثمن جهود هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي.

ويعد تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، السباق التأهيلي الرئيسي في موسم سلسلة UCI Gran Fondo العالمية لعام 2024، وحجز أفضل 25 % من الدراجين المشاركين أماكنهم في بطولة UCI Gran Fondo العالمية التي ستقام في ألبورج، الدنمارك.

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