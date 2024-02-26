«الحبتور» بطل كأس «بنتلي الإمارات» مسك ختام ذهبية البولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق الحبتور بطلاً لكأس «بنتلي الإمارات» هانديكاب «20 جول» مسك ختام بطولة دبي الذهبية 2024 للبولو، بعد تغلبه في النهائي بالهدف الذهبي على فريق ذئاب دبي كافو بنتيجة 11 هدفاً مقابل 10 أهداف في الوقت الإضافي بعد أن تعادلا بعشرة أهداف لكل منهما في وقت المباراة الأصلي، كما فاز فريق غنتوت بكأس الترضية بعد فوزه على فريق مهرة اياكس بنتيجة 11 هدفاً مقابل 8 أهداف.

وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 5000 متفرج، في مقدمتهم الممثل العالمي ستيفن سيجال، والقطب النصراوي حميد بن دري، جاءت المباراة التي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية متكافئة ومثيرة وتحول النهائي إلى مهرجان رياضي شامل إلى جانب المباراتين عدة مسابقات وعروض رياضية حركية وعروض جمباز إلى جانب العروض الفنية والموسيقية.

من جانبه، أكد محمد الحبتور كابتن الفريق البطل، أن المباراة كانت قوية ومثيرة حتى الثانية الأخيرة ومباراة ممتعة حقاً وكانت مسك الختام بالفعل ويستحق الفريقان الإشادة كونهما مميزين وكذلك الخيول، الأجواء كانت رائعة والحظ لعب دوراً حاسماً في فوزنا.

بطولة

وفي مباراة الترضية، فاز فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي بالكأس بعد فوزه على فريق مهرة اياكس للاستثمار بقيادة طارق الحبتور بنتيجة 11 هدفاً مقابل 8 أهداف، وأوضح ناصر الشامسي، نجم فريق غنتوت أن بطولة هذا العام مميزة وأفضل مستوى من العام الماضي، مشيراً إلى أن تقارب مستويات الفرق رفع المستوى الفني وتأهل إلى النهائي الفريقان الأقل أخطاء، وكان من الصعب التكهن بمن سيفوز بالكأس وهذا قمة الإثارة لأن الحظ يلعب دوره في الشوط الإضافي.

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