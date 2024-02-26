سلطان بن طحنون يكرِّم الفائزين في النسخة السادسة من طواف الإمارات

المصدر: وام

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كرَّم معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، الفائزين في النسخة السادسة من طواف الإمارات، الذي استقطب مشاركة نخبة من أفضل الدرّاجين في العالم، للتنافس في مواقع متعددة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد معاليه بأداء الدرّاجين المشاركين في النسخة السادسة من طواف الإمارات، الذي نظَّمه مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بهدف دعم مجتمع هواة ركوب الدراجات في أبوظبي ودولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، أثنى معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان على الجهود التي يبذلها مجلس أبوظبي الرياضي لمواصلة تعزيز ثقافة ركوب الدراجات الهوائية في أبوظبي ومختلف أنحاء الدولة، وعلى نجاحه في تقديم نسخة استثنائية من طواف الإمارات، الذي استقطب هذا العام نخبة الرياضيين والفِرَق من مختلف أنحاء العالم.

وشهد سباق هذا العام منافسات قوية؛ حيث تُوِّج البلجيكي لينارت فان إيتفيلت بطلاً للنسخة السادسة لطواف الإمارات، الذي يُعدُّ السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وأقيم السباق على مدى سبع مراحل، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، لمسافة 985 كم، بمشاركة 140 درّاجاً مثَّلوا 20 فريقاً عالمياً محترفاً، واختُتِمَت منافساته على قمة جبل حفيت في مدينة العين.

وأحرز فان إيتفيلت، درّاج فريق لوتو ديستني، لقب طواف الإمارات للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بالمرحلة السابعة والأخيرة “مرحلة الشركة العالمية القابضة” في العين، محقِّقاً أول فوز في تاريخه في سباقات الجولة العالمية “وورلد تور”، حيث أصبح ثاني أصغر درّاج يُتوَّج بطواف الإمارات بعمر 22 عاماً، بعد السلوفيني تادي بوجاتشار، درّاج فريق الإمارات،والذي أحرز اللقب في عام 2021.

وحسمَ فان إيتفيلت السباق بعد أن أنهى مراحله السبعة في صدارة الترتيب العام بإجمالي زمن قدره 22:31:18 ساعة، حيث تمكَّن من السيطرة على مجريات السباق، وتحقيق المفاجأة بتغلُّبه بفارق ثانيتين على الأسترالي بن أوكونور، درّاج فريق “ديكاثلون إيه جي تو آر لا مونديال”، الذي أنهى الطواف في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث في الترتيب العام الإسباني بيلو بيلباو، درّاج فريق “البحرين فيكتوريوس” بفارق 11 ثانية عن فان إيتفيلت.

ومع ختام النسخة السادسة للطواف حصد فان إيتفيلت القميص الأحمر للمتصدّر برعاية الشركة العالمية القابضة، والقميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل درّاج شاب؛ واحتفظ تيم ميرلير، درّاج فريق “سودال كويك ستيب”، الفائز بثلاث مراحل في الطواف بالقميص الأخضر للمتصدّر بالنقاط، فيما حصل البريطاني مارك ستيوارت، درّاج فريق “كوراتيك” على القميص الأسود برعاية بن حمودة للسيارات لمتصدّر مرحلة السرعة المتوسطة، أما لقب أفضل فريق فقد حصل عليه فريق “ليدل تريك” الأمريكي.

وتوَّج معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان الفائز بلقب الطواف، والفائزين بالقمصان؛ وحضر مراسم التتويج كلٌّ من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة غانم مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، وعلي سعيد بن ثالث، مدير إدارة أول الهندسة البحرية في نخيل، وأيمن البيجاوي، مدير تنفيذي المبيعات والتسويق في شركة بن حمودة.

وخلال حفل التتويج، كُرِّمَت جهات متعددة، من بينها مديرية شرطة العين، ومديرية المرور والدوريات في العين، وبلدية العين، ومجموعة “تدوير”، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وبيت محمد بن خليفة، وشركة “نبرفانا”، إضافة إلى عدد من المتطوعين والمساهمين في تنظيم الحدث.

واستفاد البطل البلجيكي من تراجع الأسترالي جاي فاين، درّاج فريق الإمارات، وزميله الأمريكي براندون ماكنولتي في المرحلة الأخيرة، حيث لم يتمكَّن فاين من الصمود خلال مرحلة الصعود إلى جبل حفيت، وتراجع في آخر 7 كيلومترات، واستطاع فان إيتفيلت الإسراع في آخر كيلومترين بعد منافسةٍ مع بن أوكونور وبيلو بيلباو، وعوَّض فارق 22 ثانية، ليقطع مسافة المرحلة السابعة البالغة 161 كلم في 3:38:28 ساعات، متقدماً على بيلباو الذي أنهى المرحلة ثانياً، وبن أوكونور، الذي جاء في المركز الثالث.

وتعليقاً على فوزه بطواف الإمارات لأول مرة في تاريخه، قال لينارت فان إتفيلت “ ما حدث أمر لا يصدَّق، أشعر بسعادة غامرة لفوزي الأول في إحدى سباقات الجولة العالمية، ولم أكن أتوقَّع أنه بإمكاني تعويض فارق الثواني مع بن أوكونور، لكنني نجحت في النهاية في تحقيق هذا الفوز الرائع”.

وأضاف “ صعود جبل حفيت من أصعب مراحل الطواف، آمنت بقدراتي على إكمال المرحلة للنهاية، وادّخرت قوتي في البداية لأجل الكيلومترات الأخيرة، وتمكَّنت من زيادة سرعتي رغم المعاناة الكبيرة حتى وصلت بالفارق إلى ثانيتين مع أوكونور، ما منحني اللقب”.

وتوجَّه سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لدعمها المستمر ورعايتها المتواصلة لخطط التطوير الرياضي، التي أثمرت عن نجاحات مهمة وإنجازات مميَّزة أسهمت في إعلاء راية دولة الإمارات في المحافل الدولية.

وأكَّد العواني فخره واعتزازه بنجاح طواف الإمارات استكمالاً للنجاحات التي حقَّقها للعام السادس على التوالي، والمكانة التي وصل إليها الطواف على الصعيد العالمي، نتيجة التنظيم الاحترافي الذي نال الإعجاب من كل المشاركين والمتابعين.

وأشاد العواني بالجهود المتميِّزة التي قامت بها اللجنة المنظِّمة في إنجاح الحدث وخروجه بصورة مثالية أسهمت في إبراز معالم الدولة العمرانية والتاريخية والثقافية والطبيعية، حيث واصل السباق تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة والبنية التحتية المتطوِّرة في دولة الإمارات.

وقال إن طواف الإمارات نجح في نشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية بين فئات المجتمع في الإمارات، وحقق مكاسب كبيرة على الصعيد الترويجي للدولة عالمياً، وبات أحد أهم الطوافات على مستوى العالم، التي تنافس كبرى الطوافات التاريخية العريقة، وشهد استمرار مشاركة نخبة الدرّاجين والفرق العالمية في الحدث.

وهنّأ العواني البلجيكي لينيرت فان إيتفيلت، درّاج فريق لوتو ديستني البلجيكي الفائز بلقب النسخة السادسة للطواف، مشيراً إلى أن الطواف شهد منافسات قوية في كل مراحله السبع، ولم يُحسَم إلا في المرحلة الأخيرة.

وأشاد العواني بدور الشركاء والجهات الحكومية والخاصة والرعاة والمتطوعين وتفانيهم من أجل إنجاح الطواف للعام السادس على التوالي.

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