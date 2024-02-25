محمد الشرقي يشهد ختام الدوري العالمي للكاراتيه للشباب ويتوج الفائزين

المصدر: الفجيرة- البيان

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية المتميزة للإمارة في تنظيم البطولات الرياضية في مختلف الألعاب، ودورها الرئيس في تعزيز تنافسية قطاع الرياضة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بالدولة.

جاء ذلك خلال حضور سموه ختام منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب، في مجمع زايد الرياضي بالإمارة، بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، وأنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ونائبه سعادة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه.

وأشار سموه، إلى توجيهات واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير ركائز قطاع الرياضة وتوفير المتطلبات التنظيمية واللوجستية كافة لاستضافة المنافسات الدولية في الفجيرة، تماشياً مع جهود الدولة ورؤيتها في الارتقاء بمؤشرات هذا القطاع وفق مستويات التنافسية العالمية.

وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود اللجنة المنظمة في تنظيم الحدث العالمي وتحقيق أهدافه، موجّهاً بضرورة مواصلة الشراكات البناءة مع المؤسسات الرياضية والاتحادات الدولية في سبيل الارتقاء بقطاع الرياضة عامة.

وتوّج سموه الفائزين في منافسات نسخة الدوري هذا العام التي أقيمت تحت رعاية سموه، وحظيت بمشاركة عالمية واسعة من اللاعبين الشباب وممثلي أندية الكاراتيه من مختلف دول العالم.

كما حضر ختام البطولة عدد من المديرين والمسؤولين والرياضيين.

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