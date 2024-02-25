الأردني عبد الله شلباية.. مشاركة أولى في «سوق دبي الحرة للتنس»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، على مدار 32 عاماً، استقطاب نخبة نجوم التنس العالميين، وتشهد بطولة الرجال الحالية مشاركة الموهبة الأردنية الصاعدة عبد الله شلباية، ممثل العرب الوحيد في الدور الرئيس، والذي تلقى دعوة رسمية للمشاركة، إلى جانب لاعبين مخضرمين، مثل أندريه روبليف وأندي موراي.

وبدأ شغف شلباية في رياضة التنس منذ طفولته، وأظهر موهبة مميزة، حيث تدرب على يد والده، وسرعان ما وصل إلى أكاديمية نادال للتنس، وخاض بطولات عدة ليصل إلى التصنيف العالمي، ويحتل المركز187 عالمياً.

ونجح شلباية مؤخراً في تقديم أداء متميز في مباراته خلال الدور الأول من بطولة قطر المفتوحة للتنس، وتألق أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين، المصنف 46 عالمياً، ورغم خسارته المباراة، إلا أنه رسم خطوة جديدة نحو مسيرة حافلة.

وقال عبد الله شلباية «20 عاماً»: تسرني المشاركة للمرة الأولى في بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، أحد أبرز فعاليات التنس في المنطقة، لا سيما أنني اللاعب العربي الوحيد في الدور الرئيس في بطولة بهذا المستوى العالمي، كما تمنحني المشاركة فرصة اختبار مستواي أمام نجوم ومصنفين عالميين، وتعد البطولة منصة لإبراز مواهب التنس الواعدة في المنطقة، وتسهم في توسيع انتشار اللعبة.

وأضاف: اعتدت في طفولتي حضور جميع مباريات هذه البطولة وبطولات أخرى، وخاصة منافسات نجمي التنس المفضلَين لدي، روجيه فيدرر ورافاييل نادال، وهما مثلي الأعلى، واستلهمت الكثير من أساليبهما في اللعب، وآمل أن أحقق مسيرة رياضية تؤهلني لأكون مصدر إلهام للشباب، وأسهم في تطوير اللعبة في المنطقة، على غرار النجمة التونسية أُنس جابر، التي أكن لها كل الاحترام، وأرجو لها التعافي من إصابتها والعودة إلى مستواها.

وعن مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ونهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس في السعودية، قال: استمتعت بخوض المباريات في السعودية، والمشاركة في البطولة الأبرز للاعبي التنس تحت 21 عاماً، وبحضور جمهور عربي عريض، ووسط أجواء لا توصف، ومباريات قوية، ضمت لاعبين مميزين، كما تمثل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أول تجاربي في «غراند سلام»، وقدمت فيها أداء جيداً، واكتسبت خبرات كثيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز