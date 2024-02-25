علي النقبي بطلاً لأبطال "الفيزيك" في "دبي الشاطئية لبناء الأجسام"

المصدر: وام

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فاز اللاعب الإماراتي علي ضاوي النقبي بلقب بطل الابطال في فئة "الفيزيك" للرجال ضمن منافسات بطولة دبي الشاطئية الدولية لبناء الاجسام والفيزيك، التي أقيمت أمس.

وشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وأقيمت برعاية مجلس دبي الرياضي وإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الاجسام.

وحل في المركز الثاني لفئة "الفيزيك" المصري مصطفى حسين أحمد، فيما نال الإيراني سينا شريفي المركز الثالث.

وفاز بلقب بطل الأبطال لفئة "كلاسيك فيزيك" اللاعب محمد علي كزعي (مقيم)، تلاه الإيراني محمد حسين ملا حيدر في المركز الثاني، ومواطنه ساسان افراسيابي في المركز الثالث.

وفاز أحمد سيد شعبان (مقيم) بلقب بطل "أبطال بناء الاجسام" تلاه الايرانيان رضا بيرانفان، وبهمان ميرزاي في المركزين الثاني والثالث.

حضر المنافسات الاسباني الدكتور روفائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الاجسام، وفيصل الزعابي وأحمد جوهر، عضوا مجلس إدارة اتحاد بناء الاجسام، وباسم الجوهري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي بجهود مجلس إدارة الاتحاد الاماراتي لبناء الاجسام برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية بارزة في بناء الأجسام واللياقة البدنية على مستوى الإمارات والعالم.

وأوضح أن مشاركة 10 حكام دوليين إماراتيين في إدارة المنافسات تستحق الإشادة كون ذلك ساهم في النقلة النوعية لبناء الأجسام في الإمارات والشرق الأوسط.

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