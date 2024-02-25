فوز طائرة شباب الأهلي وبني ياس في ذهاب «البلاي أوف»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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فاز شباب الأهلي على ضيفه الجزيرة 3-0، وبني ياس على ضيفه الوصل 3-2، في مباراتي ذهاب دورة «البلاي أوف» الحاسمة على درع الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، والذي تأهلت الأندية الأربعة إلى المنافسة من خلالها على اللقب، بعد احتلالها للمراكز الأربعة في جدول ترتيب الدوري بنهاية مباريات الدورين الأول والثاني.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الإياب في السابعة من مساء بعد غد الأربعاء، ويلتقي فيهما الجزيرة وضيفه شباب الأهلي، والوصل وضيفه بني ياس، وفي حالة فوز الجزيرة أو بني ياس بأي نتيجة، ستكون هناك مواجهة فاصلة 2 مارس المقبل، بين طرفي المباراة، على أن تقام مباراتي الدور النهائي على الدرع يومي 6 و9 من الشهر نفسه.

في حين، شهدت مباراتا ذهاب دور تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، خسر النصر أمام ضيفه عجمان 1-3، وفاز العين على ضيفه حتا 3-0، وتقام مباراتي الإياب الأربعاء المقبل، وفي حالة تبادل الفوز بين طرفي أي مباراة، ستكون هناك مواجهة حاسمة يوم 2 مارس المقبل.

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