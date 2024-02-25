دبي لأصحاب الهمم يحصد ألقاب خماسي البولينغ لذوي الإعاقة السمعية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقيمت بطولة الدولة لخماسي البولينغ لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية بمركز دبي الدولي للبولينغ، بتنظيم من لجنة الإمارات لرياضة الصم وتحت إشراف اللجنة البارالمبية الوطنية، وذلك في إطار الموسم الرياضي 2023-2024. شهدت البطولة مشاركة نادي دبي لأصحاب الهمم، والعين للمعاقين، وأبوظبي لأصحاب الهمم، وعجمان لذوي الإعاقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وتصدر نادي دبي لأصحاب الهمم ترتيب خماسي البولينغ بمجموع نقاط بلغ 5780 نقطة، وجاء في المركز الثاني نادي أبوظبي، الذي تمكن فريقه من احتلال الوصافة برصيد من النقاط بلغ 5485 نقطة، وفي المركز الثالث جاء نادي العين، الذي حصد فريقه للخماسي 5233 نقطة.

كما حصد نادي دبي لأصحاب الهمم الكأس والمركز الأول، كما استطاع اللاعب «أيمن المقبالي» الحصول على أعلى النقاط بين المتنافسين برصيد 279 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز