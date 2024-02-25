الشارقة الرياضي للمرأة يفوز على الوصل بدوري الكرة الطائرة

المصدر: الشارقة - وام

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فاز فريق كرة الطائرة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة على الوصل بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما أول من أمس على صالة نادي عجمان الرياضي ضمن منافسات الأدوار النهائية لبطولة الدوري العام. وجاء فوز فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة أشواط 25-23، و25-18، و25-23. بهذا الفوز يقترب فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة من التتويج بلقب المسابقة، مع تبقي مباراتين له أمام فريقي الجامعة الأمريكية، وأكاديمية أيبيك، حيث يحتاج للفوز بهما من أجل حسم اللقب.

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