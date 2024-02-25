«تنفيذي الآسيوي» يحدد بطولات 2024 على هامش الدوري العالمي للكاراتيه للشباب بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي اجتماعاً مهماً على هامش بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب بالفجيرة، وضع خلاله ملامح الفترة المقبلة، وذلك برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وبحضور الإسباني أنطونيو سبينس رئيس الاتحاد الدولي، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.

تم خلال الاجتماع الذي عقد في فندق البحر بالفجيرة، مناقشة العديد من الأمور التي تخص اللعبة وتطويرها من كافة النواحي التنظيمية والتحكيمية والفنية، وأشاد اللواء الرزوقي بما دار في الاجتماع من مناقشات لتطوير وإثراء اللعبة على المستوى القاري والعالمي، وقال: خلال الاجتماع تم طرح أجندة الاتحاد الآسيوي، ومناقشة ما تم إنجازه في 2023، واستعراض البطولات التي ستقام بالقارة الصفراء خلال 2024، وهي بطولات تشمل أجندة الاتحاد الدولي أيضاً، لأن هناك ترابطاً بين القاري والدولي، وذلك حتى لا يحدث تضارب، ومناقشة الأجندتين الدولية والآسيوية كان أمراً مهماً للغاية.

وأضاف اللواء الرزوقي: تم مناقشة الأكاديمية والمجمع الذي تم تسجيله باسم الاتحاد الآسيوي لدى حكومة الصين، وهي طفرة جديدة في مجال عمل الاتحاد الآسيوي وهو من المجمعات الكبيرة التي تستضيف عدداً كبيراً من البطولات والمعسكرات ليكون دخلها من نصيب الاتحاد الآسيوي، وهذه الأنشطة ستكون بالاتفاق بين الاتحادين الآسيوي والصيني.

وقال الرزوقي: تم مناقشة نسخة الأسياد المقبلة التي ستقام في اليابان، إضافة إلى موضوع تطوير الحكام والمدربين بالقارة من خلال دورات مختلفة للوصول بهم إلى أعلى المستويات، وكذلك مناقشة موازنة الاتحاد، وتعيين نائب رئيس الاتحاد الإندونيسي عضواً بالمكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي.

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