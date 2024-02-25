22 ميدالية حصاد "الأولمبياد الخاص الإماراتي" في بطولة الشرق الأوسط لألعاب القوى

المصدر: وام

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اختتم لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي لألعاب القوى مشاركتهم في بطولة “الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا لألعاب القوى” التي أسدل عليها الستار اليوم الأحد، بالحصول على 7 ميداليات ملونة جديدة، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 22 ميدالية ملونة على مدار أيام البطولة.

وأقيمت منافسات البطولة في عمان بمشاركة 42 لاعبا ولاعبة، يمثلون 5 دول هي، "عمان المستضيف"، والإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين.

وكان لاعبو الأولمبياد الإماراتي قد حققوا 15 ميدالية ملونة في اليوم الأول للمنافسات.

وتنوعت الميداليات الملونة ما بين 12 ذهبية، و10 فضيات.

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