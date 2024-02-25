1000 مطية تشارك بمهرجان محمية زمول الوسطى بميدان الذيد

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم نادي الشارقة لسباقات الهجن، بالتعاون مع محمية زمول الوسطى، صباح اليوم الأحد، منافسات مهرجان محمية زمول الوسطى، بدورته الثانية لسن الفطامين، وذلك على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن، وتضمن السباق منافسات قوية ومثيرة على مدار 32 شوطاً لهجن أبناء القبائل لمسافة 1500 متر، بحضور ومتابعة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «زاخر» لـ عبد الله بخيت مسعودي الكتبي، الشـــــــوط الثاني «شاهين» لـ محمد راشد عبيد بن يولك، الشــــــــوط الثالث «مطره» لـ خالد مطر سلطان الكتبي، الشــــــــوط الرابع «سديح» لـ خالد مطر سلطان الكتبي، الشــــــــوط الخامس «تراحيب» لـ راشد عبد الله حميد الخاطري، الشــــــــوط السادس «شاهين» لـ عبيد سالم حمد الحافري، الشــــــــوط السابع «مستحيلة» لـ سالم ربيع بن غويث الكتبي، الشــــــــوط الثامن «صوغان» لـ مطر علي بن هويدن الكتبي، الشــــــــوط التاسع «الظبي» لـ عبد الله سعيد راشد الشمطي، بزمن قدره 2:05:93 «أفضل توقيت»، الشــــــوط العاشر «شاهين» لـ محمد راشد عبيد بن يولك، الشــــــوط الحادي عشر «الصداوية» لـ مصلح سعيد حمد المنصوري، الشــــــوط الحادي عشر «الشبابي» لـ حمد عوض حارب عبد الله، الشــــــوط الثالث عشر «الشاهينية» لـ محمد راشد عبيد بن يولك، الشـــــــوط الرابع عشر «شاهين» لـ مبارك صغير مرخان الكتبي، الشــــــوط الخامس عشر «ضجة» لـ أحمد مصبح علي الدهماني، الشـــــــوط السادس عشر «الشبابي» لـ خليفة ربيع بن غويث الكتبي، الشـــــــوط السابع عشر «بروق» لـ خليفة ربيع بن غويث الكتبي، الشــــــــوط 18 مجد لـ سلطان سعيد عبد الله الكتبي، الشــــــــوط 19 «نيران» لـ محمد مهير سعيد الخاصوني، الشــــــــوط 20 «صايب» لـ يعروف صغير مرخان الكتبي، الشــــــــوط 21 «الشاهينية» لـ عبدالله خليفة بالصقعة، الشــــــــوط 22 «شاهين» لـ خليفة حمد ماجد الغفلي، الشــــــــوط 23 «الشاهينية» لـ محمد راشد بن مرخان الكتبي، الشــــــــوط 24 «شاهين» لـ محمد راشد بن مرخان الكتبي، الشــــــوط 25 «ريتال» لـ عبدالله علي راشد معيصم، الشــــــوط 26 «سطام» لـ فارس إبراهيم علي البلوشي، الشــــــوط 27 «الشاهينية» لـ محمد راشد بن مرخان الكتبي، الشــــــوط 28 «نجد» لـ حمود محمد مسلم الدرعي، الشـــــــوط 29 «جواهر» لـ فارس إبراهيم علي البلوشي، الشــــــوط 30 «شاهين» لـ سهيل سالم راشد الكاسبي، الشوط 31 «الشاهينية» لـ سعيد سيف راشد خصيف، الشوط 32 «الغزال» لـ أحمد خلفان بخيت المزروعي.

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