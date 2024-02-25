5000 مشارك في سباق جري «النور لدمج وتمكين أصحاب الهمم»

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم بدبي صباح اليوم الأحد سباق جري ومشي النور لدمج وتمكين أصحاب الهمم، بمنطقة البرشاء، بمشاركة أكثر من 5000 شخص من مختلف الجنسيات والأعمار، فيما سيتم تخصيص ريع الحدث لدعم تعليم أصحاب الهمم.

أقيم السباق لمسافة 4 كيلومترات بحضور ممثلين من فريق الروح الإيجابية بالقيادة العامة لشرطة دبي، وخالد الحليان رئيس مجلس إدارة النور، ونادية عبدالعزيز عضو مجلس إدارة جمعية النور، وعدد من الشركات بالدولة، وأولياء الأمور وعائلات الطلبة من أصحاب الهمم في أجواء ترفيهية واجتماعية.

وينسجم الحدث مع رؤية مجلس إدارة النور الساعية إلى توفير الدعم المادي بالتعاون مع جمعية بيت الخير ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري والشركاء لتغطية حاجات المركز من خلال الفعاليات الخيرية. ويعد سباق النور الذي أسهم في تنظيمه 400 متطوع من أهم فعاليات الدمج الرامية إلى دعم قضايا أصحاب الهمم وتمكينهم مجتمعياً.

من جانبه، تقدم خالد الحليان رئيس مجلس إدارة جمعية النور لشرطة دبي والدفاع المدني بدبي، بالشكر والتقدير على جهودهم في ترتيب مسار السباق وتأمين الفعالية من قبل لجنة تأمين الفعاليات، ومشاركة إدارة إسعاد المجتمع بشرطة دبي بالسيارات الفارهة والدراجات وتفاعلهم مع المشاركين بالتقاط الصور التذكارية، داعياً أصحاب الأيادي البيضاء إلى التعاون مع مركز النور من خلال توفير فرص لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم، مؤكداً أيضاً قدرة النور لإستيعاب 100 طالب جديد من أصحاب الهمم.

وبعد الانتهاء من سباق النور لدمج أصحاب الهمم تم افتتاح فعالية يوم المرح العائلي برعاية زيورخ للتأمين ومشاركة العديد من الشركات.

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