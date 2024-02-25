الشارقة يتربع على قمة دوري رجال اليد ودبا يحقق فوزه الأول

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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واصل فريق كرة اليد بنادي الشارقة تربعه على قمة دوري رجال اليد للأسبوع الثاني على التوالي رافعاً رصيده إلى 18 نقطة بفوزه على فريق العين بنتيجة 32/ 21 خلال مباريات الجولة السابعة بالدور التمهيدي بمسابقة دوري رجال اليد والتي أقيمت أمس السبت وشهدت تقدم الجزيرة للمركز الثاني برصيد 15 نقطة رغم خسارته أمام دبا الحصن 23/ 28.

ويحسب لفريق دبا الحصن تحقيق فوزه الأول بالمسابقة ولم يشفع له هذا الفوز بتغير موقعه الثامن والأخير برصيد 8 نقاط، وبنفس الجولة فاز الوصل على النصر بنتيجة 31/ 28 ليرفع الأصفر رصيده إلى 12 نقطة أبقته في المركز السادس والنصر سابعاً برصيد 9 نقاط، وغاب عن الجولة فريق شباب الأهلي الثالث بفارق الأهداف عن العين لمشاركته ببطولة السوبر الإماراتية السعودي، ومليحه والذي بدوره غاب عن الجولة لمشاركته في البطولة الخليجية المقامة حالياً بدولة قطر الشقيقة.

فوز عريض

حقق فريق كرة اليد بنادي الشارقة فوزه السادس على التوالي، والذي جاء على حساب مضيفه فريق العين بنتيجة (32-21)، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة، وعاد من دار الزين بهذا الفوز الذي دانت له أفضلية اللعبة والنتيجة بنهاية الشوط الأول (13-10)، وبهذا الانتصار يصل الشارقة للنقطة 18 بالعلامة الكاملة من 6 انتصارات، ويتبقى له مباراة واحدة مؤجلة من الدور التمهيدي الأول أمام دبا الحصن والمقرر إقامتها 5 مارس المقبل على ملعب الأخير، وسيستضيف الشارقة فريق الجزيرة ضمن الجولة الثامنة في افتتاح الدور الثاني التمهيدي، السبت المقبل 2 مارس.

بدوره، حقق فريق دبا الحصن فوزه الأول بمشواره بالمسابقة وجاء بعقر داره بفوز معنوي ومستحق إن لم يكن مفاجئاً على ضيفه فريق الجزيرة 31/ 28، بختام مواجهة شهدت الندية والإثارة طوال مراحلها وبتبادل التقدم رغم الأفضلية لأصحاب الأرض الذين أنهوا الشوط الأول 10 /9، وعزز تقدمه خلال الشوط الثاني ليظفر بالفوز الأول له بالمسابقة.

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