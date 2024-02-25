«الحبتور» يتوج بكأس «بنتلي الإمارات» مسك ختام ذهبية البولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق الحبتور بطلاً لكأس «بنتلي الإمارات» هانديكاب «20 جول» مسك ختام بطولة دبي الذهبية 2024 للبولو، بعد تغلبه في النهائي بالهدف الذهبي على فريق ذئاب دبي كافو بنتيجة 11 هدفاً مقابل 10 أهداف في الوقت الإضافي بعد أن تعادلا بعشرة أهداف لكل منهما في وقت المباراة الأصلي، كما فاز فريق غنتوت بكأس الترضية بعد فوزه على فريق مهرة اياكس بنتيجة 11 هدفاً مقابل 8 أهداف.

وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 5000 متفرج، في مقدمتهم الممثل العالمي ستيفن سيجال، والقطب النصراوي حميد بن دري، جاءت المباراة التي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية متكافئة ومثيرة وتحول النهائي إلى مهرجان رياضي شامل إلى جانب المباراتين عدة مسابقات وعروض رياضية حركية وعروض جمباز إلى جانب العروض الفنية والموسيقية.

من جانبه، أكد محمد الحبتور كابتن الفريق البطل، أن المباراة كانت قوية ومثيرة حتى الثانية الأخيرة ومباراة ممتعة حقاً وكانت مسك الختام بالفعل ويستحق الفريقان الإشادة كونهما مميزين وكذلك الخيول، الأجواء كانت رائعة والحظ لعب دوراً حاسماً في فوزنا.

بطولة

وفي مباراة الترضية، فاز فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي بالكأس بعد فوزه على فريق مهرة اياكس للاستثمار بقيادة طارق الحبتور بنتيجة 11 هدفاً مقابل 8 أهداف، وأوضح ناصر الشامسي، نجم فريق غنتوت أن بطولة هذا العام مميزة وأفضل مستوى من العام الماضي، مشيراً إلى أن تقارب مستويات الفرق رفع المستوى الفني وتأهل إلى النهائي الفريقان الأقل أخطاء، وكان من الصعب التكهن بمن سيفوز بالكأس وهذا قمة الإثارة لأن الحظ يلعب دوره في الشوط الإضافي.

تتويج

عقب المباراة قام سعيد حميد بن دري نائب رئيس اتحاد الإمارات، وجوزيف طيار مدير عام بنتلي الإمارات، بتتويج الفائزين وحكام البطولة وأصحاب الألقاب كان أول المهنئين القطب النصراوي وأحد مؤسسيي البولو بالإمارات حميد بن دري الذي حرص على تهنئة فريق الحبتور عقب نهاية المباراة، كما قام الممثل الأمريكي ستيفن سيجال ومارتن رئيس سلطة المنطقة الحرة الدولية بدبي «ايفزا» راعي نشاط البولو بتقديم تهنئة مماثلة.

إشادة

بدوره أشاد سعيد حميد بن دري نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو بما قدمه اللاعبون المشاركون في الختام والحضور الجماهيري الكبير، مؤكداً أن المستوى جاء مميزاً ويرقى إلى مستوى البطولات العالمية، مؤكداً أن سعادته تكمن في أن اللاعبين المواطنين الأربعة قدموا مستوى عالياً يدعونا للفخر والاعتزاز.

سعادة

من جانبه، أعرب جوزيف طيار مدير عام بنتلي الإمارات، عن سعادته بما حققته البطولة من نجاحات، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي نقوم فيها برعاية الكأس الذهبي أو الفضي بل سبق لها دعم سلسلة بطولات الكأس الذهبية، وسوف يستمر هذا الدعم في السنوات المقبلة، كما أكد الممثل العالمي ستيفن سيجال، أن زيارته ليست هي الأولى بل إنه يعشق دبي بسبب ما يجده فيها من رقي وأمان ووجهة مثالية للإقامة، لذا يحرص على زيارتها بصفة مستمرة لينال دائماً على شحنة من الراحة والإيجابية بعد عناء العمل.

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