الرئيسي والمنصوري يُشاركان في إدارة نهائي مونديال الشاطئية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الإماراتي الدولي إبراهيم الرئيسي «حكماً ميقاتياً» ضمن طاقم تحكيم مباراة البرازيل وإيطاليا في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024» التي ستُقام في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب حي دبي للتصميم.

وكان حكمنا الدولي قد أدار مباراتي السنغال وكولومبيا، وبلاروسيا وكولومبيا، فيما شارك «حكماً مساعداً» في مباراتي إسبانيا وتاهيتي، والبرتغال والمكسيك، وذلك في دور المجموعات، بينما عُيّن «حكماً ميقاتياً» ضمن طاقم حكام مباراة بلاروسيا والبرتغال في الدور ربع النهائي للبطولة.

وكُلف المحاضر ومُقيم الحكام الإماراتي الدولي إبراهيم المنصوري بتقييم طاقم حكام المباراة النهائية للمونديال، ويُعد التكليف الثامن له في البطولة بعد تعيينه لتقييم أطقم حكام في سبع مباريات، وهي إيران وإسبانيا، والبرتغال والمكسيك، والأرجنتين وإيران، والمكسيك وعُمان، والمكسيك والبرازيل، إيران وتاهيتي، في مرحلة المجموعات، وإيطاليا وتاهيتي في دور الثمانية.

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