38 ميدالية للإمارات في بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين

المصدر: العين - البيان

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حصد لاعبو ولاعبات الإمارات، 38 ميدالية في بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين التي انطلقت بالصالة الرياضية في جامعة الإمارات، بواقع 18 ميدالية ذهبية، و10 ميداليات فضية، و10 ميداليات برونزية.

وشهدت البطولة نزالات قوية، وحضوراً جماهيرياً كبيراً، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 18 دولة، تنافسوا ضمن 33 فئة عمرية. حضر البطولة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومحمد حميد بن دلموج، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد الشامسي الأمين العام للاتحاد. وتقدّم محمد حميد بن دلموج، بالتهنئة للرياضيين ببداية الموسم الجديد عبر هذه البطولة القوية، مشيداً بالإقبال الكبير من الرياضيين للمشاركة في المنافسات، ومتوجهاً بالشكر إلى جامعة الإمارات للمساهمة في التنظيم الاحترافي للبطولة وتوفير أفضل بيئة تنافسية للاعبين واللاعبات.

وأضاف: نسعى من خلال تنظيم هذه البطولات إلى الارتقاء بإمكانات وقدرات المواهب المحلية، وإعداد وتأهيل الجيل الجديد الساعي إلى تحقيق مسيرة متميزة في الرياضة والوصول إلى منصات التتويج العالمية، مستندين إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق أي إنجاز.

وأكد محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد، أن البطولة تسهم في تأسيس قاعدة متينة من النجوم والأبطال، والكشف عن المواهب وصقلها وتعزيز ريادة الدولة والعاصمة أبوظبي في قيادة مشهد تطوير الرياضات القتالية.

وأشاد الحوسني، بالمستويات الفنية المميزة، وقوة الأداء للاعبين واللاعبات، رغم أن الموسم لا يزال في بدايته، منوهاً بالعمل الكبير للأكاديميات المشاركة في استقطاب أفضل الكفاءات التدريبية والاستثمار الأمثل في فئات البراعم والناشئين. وقال: بدأنا نلمس النتائج الإيجابية ونحصد المكاسب خصوصاً على صعيد اتساع قاعدة الممارسين، وجودة المواهب التي تمضي بثبات نحو احتراف اللعبة.

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