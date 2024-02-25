برعاية منصور بن محمد.. البطولة العالمية للتزلج على اللوح للمحترفين تنطلق في دبي هاربر اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق، اليوم، جولتا التزلج على اللوح العالمية «بارك وستريت»، اللتان تقامان في دبي هاربر، وتنظمهما مؤسسة وورلد سكيت وشركة أرادَ للتطوير العقاري، وتستمران حتى 10 مارس المقبل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وشركة شمال القابضة، وتعدان المحطة الأخيرة لتأهيل الفائزين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويشارك في الجولتين أكثر من 500 مشارك من أمهر محترفي التزلج على اللوح، ذكوراً وإناثاً، من 65 دولة من مختلف قارات العالم، وتعد هذه هي المشاركة الأكبر على مستوى بطولات التزلج العالمية، إذ تحظى البطولة باهتمام كبير من محترفي هذه الرياضة العالميين، وتُشكل تصفيات هاتين الجولتين، على مدار 11 يوماً، محطة الانتقال في الطريق للمشاركة في الأولمبياد، ما يضفي طابعاً فريداً لعشاق هذه الرياضة المحليين والجماهير الدولية، مع منافسات قوية تجمع بين الإثارة والمتعة لجميع الحضور.

وتبدأ البطولة اليوم بمنافسات جولة التزلج «بارك» للمحترفين وتستمر تدريبات المشاركين للرجال والسيدات حتى بعد غد، على أن تنطلق تصفيات السيدات الأربعاء المقبل، وتقام تصفيات الرجال باليوم التالي وتنطلق منافسات ربع النهائي للرجال والسيدات مطلع مارس، يليها نصف النهائي في الثاني من مارس، والنهائيات في الثالث منه.

وبعد انتهاء منافسات جولة «بارك» يبدأ تدريب جولة التزلج العالمية لمسابقة تزلج «ستريت» في الثالث من مارس ويستمر حتى 5 منه، وتنطلق تصفيات الرجال 6 مارس وتصفيات السيدات 7 مارس، يليه ربع النهائي للرجال والسيدات 8 مارس، ونصف النهائي 9 مارس، وتقام النهائيات 10 مارس.

وتم الانتهاء من تشييد ميدانين خاصين لاستضافة منافسات جولتي «ستريت» و«بارك» تم تصميمهما وفقاً لمعايير مؤسسة وورلد سكيت العالمية، ما يتيح للمتزلجين العالميين فرصة تقديم أفضل ما لديهم، ويتميزان بمجموعة من خيارات التزلج الفريدة، ما يوفر تجربة مميزة للمتزلجين. وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ، إنّ الشراكات الواسعة بين الجهات لإقامة الحدث البارز في دبي تؤكد على أهمية جولة محترفي التزلج على اللوح، إذ تعد من أكبر الأحداث الرياضية في الإمارات لهذا العام.

وأضاف: يسعدنا المشاركة مع العديد من الهيئات والجهات المحلية لتقديم مشهد إبداعي يجمع بين البهجة والإلهام لجميع الحضور. ويجمع الحدث العديد من العلامات التجارية وعشاق التزلج على اللوح المتحمسين للمشاركة والتميز.

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