خالد بن محمد بن زايد: أبوظبي وجهة رائدة لاستضافة كبرى البطولات الدولية

المصدر: أبوظبي - وام، البيان

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شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً، وذلك ضمن النسخة السادسة من الحدث الرياضي العالمي.

وتابع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، انطلاق الدراجين في بداية المرحلة السادسة وقبل الأخيرة «مرحلة الدار» من الطواف، التي امتدت لمسافة 138 كم ومرت بأبرز المعالم السياحية والثقافية في أبوظبي، ومنها جزيرة ياس، ومنطقة ربدان، ومدينة خليفة، ومدينة زايد الرياضية، وجزيرة الريم، وقصر الحصن، وشارع الخليج العربي.

والتقى سموه فريق الناشئين في نادي أبوظبي للدراجات، مؤكداً سموه أن إمارة أبوظبي أصبحت وجهة رائدة لاستضافة وتنظيم كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية، وعاصمة لاحتضان أبرز أنشطة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، مثل طواف الإمارات، وبطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، ومهرجان «بايك أبوظبي»، وغيرها من المنافسات الرياضية الأخرى، بفضل ما تحظى به من بنية تحتية رياضية متكاملة تسهم في تطوير رياضة الدراجات الهوائية وانتشارها على مستوى الدولة.

ورافق سموه، كل من: الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس فريق الإمارات للدراجات الهوائية للمحترفين.

لقب

وفي نتائج السباق، تُوج البلجيكي تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب بطلاً للمرحلة السادسة «مرحلة الدار» من الطواف، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، وقطع مسافة السباق المقدرة بـ138 كلم في 3:02:14 ساعات، متفوقاً على الوصيف الهولندي أرفيد دي كلاين دراج فريق تودور بروسايكلينج، والثالث الألماني فيل باوهاوس دراج بحرين فيكتوريوس. وأثبت ميرلير تميزه محققاً رقماً قياسياً فريداً بفوزه بثلاث مراحل في نسخة واحدة بعد فوزه بلقب مرحلة الظفرة «الأولى» ومرحلة دبي «الرابعة»، وانفرد بالرقم القياسي لأكثر دراج فوزاً في طواف الإمارات «5 مراحل» متخطياً البطل السلوفيني تادي بوغاتشار «4 مراحل».

تتويج

شارك في مراسم تتويج الفائزين بالقمصان، عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، وراشد القبيسي الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام، وعدد من المسؤولين

إسدال ستار

ويسدل الستار اليوم على طواف الإمارات بإقامة المرحلة السابعة بمدينة العين «مرحلة الشركة العالمية القابضة»، وتبلغ مسافتها 161 كلم.

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