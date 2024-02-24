لطيفة بنت محمد تتوج الإيطالية باوليني بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير دينيس مالاري

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توجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، مساء اليوم، اللاعبة الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 26، الفائزة بلقب النسخة 24 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 3.2 ملايين دولار.

ونجحت باوليني في تحقيق لقبها الثاني في مسيرتها الاحترافية، عقب تغلبها على الروسية أنا كالينسكايا المصنفة الـ 40 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 ـ 4 و 5 ـ 7 و 5 ـ 7، في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد سوق دبي الحرة للتنس في منطقة القرهود واستغرقت ساعتين و16 دقيقة.

كما توجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التشيكية كاترينا سينياكوفا والأسترالية ستورم هنتر بلقب منافسات الزوجي لبطولة سوق دبي الحرة للتنس بعد فوزهما في النهائي على الأمريكية نيكول ميليشار مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز بمجموعتين دون رد بواقع 6 ـ 4 و6 ـ 2 في ساعة و16 دقيقة.

تتويج

حضر مراسم التتويج، سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وكولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة وراميش سيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وصلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس وشينيد السباعي نائب رئيس أول للتسويق، وناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس.

وبفوزها بلقب النسخة 24، أصبحت باوليني ثاني لاعبة إيطالية تحرز لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس بعد مواطنتها سارة إيراني بطلة نسخة 2016.

جائزة

وحصلت باوليني على جائزة المركز الأول البالغة 523 ألفاً و485 دولاراً، و1000 نقطة في تصنيفها العالمي، وتقترب من دخول قائمة أفضل 20 لاعبة في التصنيف الجديد للاعبات المحترفات لأول مرة في مسيرتها، في المقابل حصدت كالينسكايا على الجائزة المالية للمركز الثاني البالغة 308 آلاف و320 دولاراً، و650 نقطة، ما يمهد لها الطريق للتقدم خطوة كبيرة في التصنيف العالمي.

وأعربت اللاعبة الإيطالية عن سعادتها البالغة بتحقيق ثاني لقب في مسيرتها الاحترافية، وقالت: إن الفوز بلقب دبي إنجاز لا يصدق. وتألقت باوليني بشكل لافت في البطولة، حيث تفوقت على أبرز المصنفات من بينهنّ الكازاخستانية ايلينا ريباكينا المصنفة 4 عالمياً في ربع النهائي واليونانية ماريا ساكاري المصنفة 11 عالمياً في الدور الـ16.

قرعة

من جهة أخرى، جاءت قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي تنطلق منافساتها بعد غد سهلة للروسي دانيل مدفيديف المصنف 4 عالمياً حامل اللقب بداية، حيث يواجه في الدور الأول الكازاخستاني ألكسندر شيفشينكو، كما جاءت سهلة أيضاً للروسي أندري روبليف المصنف 5 عالمياً وبطل نسخة 2022 بعد أن وضعته في مواجهة الصيني جانغ جيجن المصنف 48 عالمياً.

وابتسمت القرعة للبريطاني أندري موراي المصنف 50 وبطل نسخة 2017، حيث وضعته في مواجهة الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 121 في الدور الأول. أما ممثل التنس العربي الوحيد في الجدول الرئيس للبطولة وهو الأردني عبد الله شلباية المصنف 230 عالمياً، فقد وضعته القرعة في مواجهة الهولندي تالون غريكسبور المصنف 28.

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