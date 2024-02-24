تألق أردني و14 ميدالية مصرية في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة

المصدر: دبي - البيان

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شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، جانباً من منافسات اليوم الثاني من بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه في نسختها الثانية بالفجيرة، بحضور اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وعدد من رؤساء الاتحادات والوفود المشاركة في الحدث الكبير.

وأشاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي بالمستوى الفني العالي للاعبين المشاركين بالبطولة وتواصلت المتعة والإثارة في البطولة لليوم الثاني، حيث أكدت نتائج اليوم الثاني قوة المنافسة بين شباب العالم المشارك في هذه النسخة التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، والتي يشارك فيها 2024 لاعباً ولاعبة يمثلون 78 دولة والتي يسدل عليها الستار مساء غد الأحد.

نتائج

تواصلت الإبداعات العربية على بساط مجمع زايد من خلال الفوز بعدد كبير من الميداليات، وصل إلى 17 ميدالية ملونة، منها 4 ذهبيات، و7 فضيات، و6 برونزيات، بل وتصدروا في بعض المنافسات الترتيب في بعض المنافسات من المركز الأول والثاني والثالث، وأكد الأردن تألقه العربي اللافت من خلال الفوز بـ 3 ميداليات ذهبية، وذهبية مصرية جديدة، إضافة إلى 7 فضيات، و6 برونزيات، وهو ما يؤكد استمرار التألق العربي في هذه النسخة.

في منافسات فئة الشباب «كاتا إناث»، فازت الإيطالية مريم إدرار بالميدالية الذهبية، وحصلت المصرية جنا رأفت على الميدالية الفضية، وتقاسم الميدالية البرونزية كل من إيمليا أخمد «إندونيسيا»، وأثينا تسكماكس «اليونان».

وفي الكاتا «ذكور» فاز بالذهبية الإندويسي محمد أكيو، وبالفضية جوسيا لينج «نيوزيلاند»، وبالميدالية البرونزية كل من جيولي جيونوني «إيطاليا»، وجوناث أبووهيب «ألمانيا»، وفي منافسات الكوميتيه إناث وزن تحت 48 كجم، فازت بالذهبية تريزا بابا «اليونان»، وبالفضية هيارنيسا لاهان «تركيا»، وبالبرونزية كل من لولا كوشانت «فرنسا» وإيجنيس نيمن «السويد».

وفي وزن تحت 53 كجم فازت بالذهبية سيلا عبدالسلام «فرنسا»، وبالفضية ديلفراز كوزيفا «أوزبكستان»، وبالبرونزية كل من زهرة رضا «إيران» وألكسندرا وولف «ألمانيا»، وفي وزن تحت 59 كجم، فازت بالذهبية جولي أوروجوفا «أذربيجان»، وبالفضية مونيكا أوزماي «فرنسا»، وبالبرونزية كل من منة محمد وريتاج عبدالباقي «مصر».

وفي وزن تحت 66 كجم فازت بالذهبية آنا هانا حسين «إيران» وبالفضية المصرية كنزي بكير، وبالبرونزية كل من: ماريا فارتيلا «ألمانيا» وأنطونيا مينيكا «رومانيا»، وفي وزن فوق 66 كجم فازت المصرية هند شوقي بالميدالية الذهبية، وبالفضية زميلتها ملك البربري، وبالميدالية البرونزية كل من إيميلي هاكوفا«تشيك»، وآسيا تاسيا «كازاخستان».

وفي منافسات الذكور وزن تحت 55 كجم، فاز بالذهبية ميراس عبدالقدير «كازاخستان» وبالفضية فريد حجي زاده «باكستان»، وبالبرونزية كل من هاني محمود «مصر» وترار كاباكابي«كازاخستان».

وفي منافسات تحت 61 كجم، جاءت الصدارة عربية خالصة حيث فاز الأردني عبدالرحمن حيمور بالذهبية، وتلاه في المركز الثاني والفضية المصري أشرف محمد، وبالبرونزية المصري علي التهامي وبيتروس كاراس «اليونان»، وفي وزن تحت 68 كجم، فاز بالذهبية الأردني أوس سيف، وبالفضية إيهاب عبدالله «مصر»، وبالبرونزية ياسر أحمد «مصر»، وأشرف زخانيني «بلجيكا».

وفي وزن تحت 76 كجم فاز بالذهبية وليد قطامش «الأردن»، وبالفضية ريكاردو فرانكين «هولندا» وبالبرونزية كل من علي خان «كازاخستان» وياسين سعد «مصر». وفي ومن فوق 76 كجم فاز بالذهبية الإيطالي فيدريكو سبينو، وبالفضية المصري عمر متولي وبالبرونزية كل من عمر عثمان «مصر» وأرمين سليموفيتش «النمسا».

روعة التنظيم

من جانبه، ثمن اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي الدعم اللامحدود الذي يوليه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للبطولة، مؤكدا أن دعم سموه يقف وراء ما تحققه البطولة من نجاح كبير يضاف إلى سجلها المشرف في استضافتها لبطولة العالم العام الماضي.

وأضاف الرزوقي:«ما تسخره إمارة الفجيرة من إمكانات للبطولات الدولية للكاراتيه بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد كان السبب المباشر في منح الفجيرة حق تنظيم بطولة الدوري العالمي للشباب العام المقبل والقرار اتخذ وتم تأكيده بناء على طلب حكومة الفجيرة، تقديرا لما تسخره من إمكانات للحدث من قبل كل ومؤسساتها وفي إطار من وتضافر الجهود وهذا ما يلمسه عن كثب الاتحاد الدولي وكل الوفود المشاركة في البطولة».

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