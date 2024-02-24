«جالكسي» و«وايت بيرز» إلى نهائي دوري هوكي الجليد

المصدر: دبي - البيان

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تأهل فريقا «جالكسي» و«وايت بيرز» إلى نهائي دوري الإمارات لهوكي الجليد، وجاء تأهل جالكسي للنهائي على حساب «ستورمز»، بفوزه عليه في مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي، فيما تأهل «وايت بيرز» بتجاوزه فريق «مايتي كاملز» ذهاباً وإياباً.

وحدد اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية يومي الثلاثاء والخميس المقبلين لإقامة مباراتي النهائي ذهاباً وإياباً في دبي.

شارك في مباريات الدوري 6 فرق هي «ستورمز أبوظبي»، «ذيبز العين»، «دبي مايتي كاملز»، «وايت بيرز دبي»، «شاهين أبوظبي» و«جالكسي دبي».

ونظم المنافسات نادي أبوظبي للرياضات الجليدية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية بما يتوافق مع لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي للعبة.

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