نادي مليحة ينظم ملتقى «تلاق وتواصل» في رمضان

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف نادي مليحة خلال مؤتمر صحافي، عن مجموعة من الفعاليات الرياضية والثقافية التي سينظمها النادي خلال شهر رمضان، ضمن فعاليات ملتقى مليحة الرمضاني لعامه الثاني، تحت شعار «تلاق وتواصل»، وتتضمن بطولات كرة القدم وكرة الطائرة، والسباحة، بالإضافة إلى بطولات الرماية بالليزر، وأنشطة ثقافية ودينية.

وأشاد محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، أن الفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها النادي خلال شهر رمضان تعكس روح التواصل والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التواصل المجتمعي.

ووجهت إدارة النادي الشكر لشركاء النجاح، ومنهم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ومعهد الشارقة للتراث، وبلدية مليحة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الشؤون الإسلامية، مجمع القرآن الكريم ومجمع اللغة العربية بالشارقة.

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