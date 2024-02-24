«دبي البحري» شريك داعم في الدورة 30 لمعرض القوارب 2024

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الدورة الثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب 2024 والذي ينظمه مركز دبي العالمي التجاري في واجهة دبي هاربور خلال الفترة من 28 الجاري وحتى الثالث من شهر مارس المقبل.

وتأتي مشاركة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الدورة الحالية في إطار توجهات مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار في إبراز دور النادي وتسليط الضوء على جهوده في تطوير الرياضات البحرية ودعم الصناعة المتميزة في بناء الزوارق وتصميم القوارب والدراجات المائية وتحفيز محبي الهوايات الترفيهية المائية واكتشاف المواهب.

كما تجئ المشاركة التزاماً من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من خلال ارتباطه التاريخي مع دورات معرض دبي العالمي للقوارب التي كانت تعقد سابقاً في مقر النادي «الميناء السياحي» قبل عودتها حديثاً لواجهة دبي هاربور حيث يعد النادي أحد الشركاء الداعمين لنجاح الدورة رقم 30 من خلال أكثر من فعالية حسب تأكيد محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي.

مشاركة

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي: يسعدنا دائماً في مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المشاركة في الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية على مستوى المنطقة والشرق الأوسط كشريك داعم في الدورة الثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب الذي يأتي هذا العام ليؤكد على تألقه المستمر طوال أكثر من ثلاثة عقود كان النادي جزءاً لا يتجزأ من هذا الحدث.

وأضاف: المشاركة في الدورة الحالية تختلف عن باقي الدورات الماضية إذ تتمثل في منصة على مساحة 300 قدم مربع يعرض فيها النادي أحدث ما أنتجته إدارة الفيكتوري ومصنع الزوارق والقوارب ومنها زورقان الأول زورق صيد بمواصفات عالمية يتم طرحه للمرة الأولى في المنطقة «في تي 51» والثاني زورق «في تي أكس 34» والذي يعد أيقونة جديدة تبرز إسم وفيكتوري كعلامة بارزة في تصنيع وبناء أفخم وأفضل الزوارق والقوارب البحرية السريعة مستمداً ذلك من روح وتاريخ الفريق في كبرى البطولات العالمية مثلما كان في الفئات الأولى والثانية والثالثة واكس كات وفورمولا1

تجارب

وأكد محمد عبدالله حارب الفلاحي أن زورق فيكتوري «في تي 51» مصمم باحترافية لرحلات صيد الأسماك في المياه المفتوحة لتعيش تجارب مفعمة بالمغامرة حيث يوفر مساحات رحبة برفقة الأصدقاء والعائلة من خلال الأريحية وتوفر المساحة لممارسة هذه الهواية مع القدرة الاستيعابية لضيوف الرحلة والقدرة الهائلة لأداء الزورق والإبحار في مختلف الظروف حيث يصل طوله إلى 51 قدماً وعرضه أكثر من 3 أمتار وخزان وقود سعة 1950 لتراً وخزان آخر للمياه العذبة سعة 300 لتر مع لمسات فاخرة في الشكل والإكسسوارات داخل متن الزورق وتوفر أحدث أنظمة الإبحار.

وأوضح أن الزورق الآخر «في تي إكس 36» يجمع إثارة الزوارق السريعة في الشكل المتمثل في هيكل «الكاتمران» وانسيابية الأداء وإبداع اللمسات العصرية التي تلبي شغف الباحثين عن متعة الإبحار والتشويق والنزهة والرفاهية في معايشة تلك اللحظات للإستمتاع بتجارب رائعة في أجواء مثيرة وجميلة في عرض مياه البحر حيث يصل طول الزورق إلى 36 قدماً وعرضه 10 أقدام وخزان وقود بسعة 700 لتر وتتمثل المتانة في جودة وقوة متنه المصنوع من ألياف الكربون مع اللمسات الابداعية في المتن والشكل.

فعاليات

كما يشارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بفعاليتين رياضيتين بحريتين الأولى بطولة دبي لصيد أسماك -الكنعد والسكل- والتي تبدأ الثلاثاء المقبل وتستمر يومياً طوال فترة معرض دبي العالمي للقوارب حيث ستعرض المشاركات في قلب الموقع من خلال منصة النادي خاصة في قلب ساحة العرض الخارجية.

وتخطف الأضواء من جميع الفعاليات يوم السبت الثاني من مارس المقبل منافسات العرض الليلي للدراجات المائية والمتضمن مسابقتين الأولى الاستعراض الحر للدراجات المائية وهي إحدى فئات سباق دبي للدراجات المائية ضمن بطولة الإمارات الدولية 2024 والألواح المائية الطائرة -هايدروفويل-

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز