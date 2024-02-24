40 مشاركاً في دورة «معلم شطرنج» الثانية

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، دورة «معلم شطرنج»، والتي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 40 معلماً ومعلمة، من 30 مدرسة حكومية وخاصة من مناطق الشارقة، وهي المرحلة الثانية من دورات الاتحاد لإعداد معلمين شطرنجيين بمدارس الشارقة، حيث أقيمت الدورة الأولى في دبي، وتستمر الدورة لأربعة أسابيع، بواقع محاضرتين أسبوعياً، لتشمل 16 ساعة، ويحاضر فيها المدربون الدوليون وولتر ارنسيبيا، وعزيز ميرت، وصهيب العكلة، وضحى المعلم.

وأكد تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، في افتتاح الدورة، على أهمية لعبة الشطرنج، وأثرها الإيجابي في صقل وتنمية القدرات العقلية والعلمية لأبنائنا من طلاب المدارس، والاتحاد يستهدف نشر اللعبة في المدارس، لما لها من دور كبير في تهيئة الأبناء، وخلق جيل متطور ذهنياً وعقلياً وعلمياً، والدورة ستشهد تدريبات نظرية وعملية، وهناك اختبار في نهاية الدورة للحصول على رخصة معلم شطرنج، معتمدة من الاتحاد، بالإضافة إلى شهادة معتمدة.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن هناك مراحل متعددة لمشروع المدارس، منها إنشاء مراكز متخصصة للشطرنج في المدارس، أو أندية خاصة داخل كل مدرسة، بالإضافة إلى أن الاتحاد بدأ المشروع بإعداد معلم شطرنج، وسيكون التفكير في المستقبل في إعداد مدربين وحكام لإدارة مباريات اللعبة، ويهمنا في المقام الأول استدامة المشروع داخل المدارس، ونشر اللعبة على نطاق أوسع، ونشر ثقافة اللعبة، وإذا كنا قد بدأنا في دبي والشارقة، فلدينا طموح أن ننتقل إلى مراحل أخرى لتغطية كافة مدارس الدولة.

ونوه بأن الاتحاد أعد منهجاً متخصصاً، بعدما عقدنا عدة اجتماعات مع لجنة المدارس بالاتحاد الدولي للشطرنج، وأيضاً مع الاتحاد الإسباني، لنخرج بمنهج لتأهيل معلم شطرنج، كما أن الاتحاد أعد كتاباً يعتبر منهجاً لتعليم الشطرنج بالمدارس.

ووجّه تريم مطر تريم الشكر إلى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي لاستضافة الدورة.

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