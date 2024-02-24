قرعة «تنس دبي» تمنح بداية سهلة للروسي دانيل مدفيديف حامل اللقب

المصدر: دبي- عدنان الغربي تصوير دينيس مالاري

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منحت قرعة بطولة سوق الحرة دبي للتنس التي تنطلق بعد غد الاثنين، الروسي دانيل مدفيديف المصنف الـ 4 عالمياً حامل اللقب بداية سهلة في الدور الأول ضد الكازاخستاني ألكسندر شيفشينكو الذي لم يفز بعد بلقب في جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين، لكن طريق مدفيديف للدفاع عن لقبه لن يكون سالكاً في الأدوار المتقدمة، حيث سيكون على مسار الإسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا المصنف 24 عالمياً في ربع النهائي، أما الاختبار الأصعب لحامل اللقب فسيكون أمام البولندي هوبرت هوركاش المصنف 8 عالمياً في نصف النهائي في حال استمر الاثنان في التقدم في البطولة.

مسار

كما جاءت نتائج القرعة في متناول الروسي أندري روبليف المصنف 5 عالمياً وبطل نسخة 2022 سالكة بعد أن وضعته في مواجهة الصيني جانغ جيجن المصنف 48 عالمياً والذي أصبح في سبتمبر الماضي أوّل صيني يتوّج بذهبية كرة المضرب للرجال في دورة الألعاب الآسيوية منذ 1994، بعد فوزه في النهائي على الياباني يوسوكي واتانوكي في هانغتشو.

ولن يختلف مسار روبليف عن حامل اللقب في الأدوار المتقدمة، حيث سيواجه بعض الصعوبات في حال واصل الزحف نحو النهائي، وأبرز المواجهات القوية من المتوقع أن تجمعه مع الفرنسي أدريان مانارينو المصنف 20 عالمياً في ربع النهائي أو مع مواطنه الروسي كارين خاشانوف المصنف 17 عالمياً، والذي بلغ نهائي بطولة قطر المفتوحة أمس.

ابتسامة

وابتسمت القرعة للبريطاني أندري موراي المصنف 50 وبطل نسخة 2017، حيث وضعته في مواجهة الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 121 في الدور الأول، لكنه في حال الفوز سيجد نفسه في الدور الثاني في مواجهة أحد اللاعبين الكبيرين في عالم التنس الفرنسيين غايل مونفيس أو أوغو أومبير.

أما ممثل التنس العربي الوحيد في الجدول الرئيس للبطولة وهو الأردني عبد الله شلباية المصنف 230 عالمياً، فقد وضعته القرعة في مواجهة الهولندي تالون غريكسبور المصنف 28، فيما لم يسعف الحظ التونسي عزيز دوغاز المصنف 217 بالتأهل إلى الجدول الرئيس بعدما خسر في الدور التأهيلي من الهولندي لوكا فان آش المصنف 71 بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-1.

وفي غياب المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي اختار التركيز على بطولة أمريكا المفتوحة، سيكون مدفيديف وروبليف أبرز المرشحين لنيل لقب النسخة 32 لبطولة سوق دبي الحرة.

مراسم

وحضر مراسم القرعة التي أقيمت اليوم في قاعة المجلس بالملعب الرئيس للبطولة، كولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة، وراميش سيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وصلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، وأحمد عبد العظيم ممثل رابطة تنس المحترفين، وناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، واللاعب الكازاخستاني ألكسندر شيفشينكو، واللاعب التشيكي جيري ليتشكا.

مشاركة

وأشاد كولم ماكلوكلين بالتطور الكبير الذي شهدته بطولة الرجال على مدار 32 عاماً، حيث استقطبت خلال هذه السنوات عمالقة الكرة الصفراء وأبرز المصنفين في العالم، معرباً عن سعادته بمشاركة 3 أبطال سابقين في الدورة الجديدة، وقال: «نحن سعداء بمشاركة ثلاثة أبطال سابقين في بطولة الرجال هذا العام، هم آندي وأندري ودانييل، ما يؤكد على المكانة المرموقة التي تتمتع بها هذه المسابقة».

من جهته، أكد صلاح تهلك أن نسخة هذا العام تسجل مشاركة عدد من النجوم الذين لديهم شعبية جارفة بين جماهير التنس، مشيراً إلى أن بطاقات الدعوة شملت هذا العام الأردني عبد الله شلباية والفرنسي غايل مونفيس والهندي سوميت ناغال.

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