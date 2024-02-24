«بن دري» و«الباشا» في نهائي كأس اتحاد الإمارات للبولو الأحد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يلتقي الأحد المقبل فريقا بن دري مع الباشا في نهائي بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو والتي ينظمها نادي دبي للبولو والفروسية ضمن أجندته السنوية 2024/2024، شهدت البطولة مشاركة 6 فرق بهايندكاب 10 جول، وجاء تأهل فريق بن دري بقيادة الشقيقين خالد ومحمد حميد بن دري عن جدارة واستحقاق عقب فوزه الثالث على التوالي على فريق «أيه أر نون» بقيادة راشد العبار بنتيجة ثمانية أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف في دور نصف نهائي البطولة.

بينما جاء تأهل فريق الباشا عقب فوزه بالضربات الترجيحية بنتيجة 4/ 3 على فريق لامار، وسيلتقي على المركزين الثالث والرابع فريق بهنسالي مع لامار بختام البطولة الأحد المقبل، بدوره، حقق فريق الباشا بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم وهاني جباشي فوزاً عريضاً على فريق لامار بقيادة خالد العمران ومعه ريان العجاجي بنتيجة 10 أهداف مقابل 6 أهداف حسمها من البداية بتسجيله بنهاية الشوط الثاني بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف وحيد ويواصل تعزيز تقدمه خلال الشوطين الثالث والرابع وصولاً لفوز عريض على فريق لامار.

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