«هايكنج دبي للإعلام» يخترق تضاريس جبال حتا في رحلة مشي ماراثونية

المصدر: حتا – عماد الدين إبراهيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت إدارة الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام رحلة مشي عبر مسارات جبال حتا لرياضة الهايكنج أمس الجمعة بمشاركة من جميع قطاعات وإدارات المؤسسة وبتنظيم فني من شركة «A T C» المتخصصة في تنظيم رحلات الهايكنج «المشي في الجبال، أو السير الجبلي أو المشي في الطبيعة»، وجسدت الرحلة «الشاقة الممتعة» منذ الثالثة عصراً وحتى التاسعة من مساء الجمعة تدريباً عملياً لمنتسبي مؤسسة دبي للإعلام من محبي استكشاف الطبيعة وممارسة رياضة المشي بين السهول والجبال والوديان الوعرة التي تجمع السهل الأخضر والصخور الصلبة في مسارات منسقة تمتد إلى أكثر من 32 كيلومتراً، لتكون بذلك الأطول من نوعها في دولة الإمارات، ما يمنح الزوار فرصة فريدة للاستمتاع بجمال جبال وسفوح حتا المبهرة.

مسار الدراجات

وكان مسار رحلة المشي الشاقة «هايكنج دبي للإعلام» عبر مسار حتا للمشي الجبلي بجانب مسار «مضمار حتّا للدراجات الهوائية الجبلية»، بامتداد 52 كيلومتراً، المتنوع المسارات والمستويات حيث يتضمن المضمار مسارات متنوعة تناسب جميع الأعمار والمستويات من المبتدئين والمتمرسين والمحترفين بفضل التطور الذي طرأ مؤخراً على البنية التحتية في حتا لممارسة الرياضات الجبلية.

تحضيرات احترافية

وكانت للتحضيرات الاحترافية من قبل فريق الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام ومن شركة «A T C» المتخصصة في تنظيم رحلات الهايكنج «المشي في الجبال، أو السير الجبلي أو المشي في الطبيعة» الفضل في خروج الرحلة «والممشى الجبلي» بأفضل صورة رغم أن معظم المشاركين من فئة المبتدئين ومن لم يمارسوا رياضة الهايكنج من قبل.

وقدم فريق من شركة «A T C» المكون من: إسماعيل الحوسني، أنس الحميري، عبدالله السويدي، عمر الدباغ، مكي مرسال، ‏حافظ عزيز، سلطان البلوشي، حمد الكعبي» نصائح وإرشادات دقيقة حول كيفية المشي الجبلي صعوداً وهبوطاً بين مسارات حتا للمشي الجبلي بجانب مسار «مضمار حتّا للدراجات الهوائية الجبلية».

تعليمات مهمة

وكانت أهم التعليمات التي قادت فريق «هايكنج دبي للإعلام» لإكمال الرحلة بنجاح بروح احترافية هي«احترام تعليمات قائد الرحلة وتنفيذها بدقة بعيداً عن التنافسية والتسابق في مسار الممشى لأن الهدف ليس تحديد السرعات، بل إكمال المسار في أمان بعيداً عن خطر السقوط أو التعرض لصدمات غير متوقعة ثم اتباع التعليمات بدقة حول الهبوط من المسارات العالية والنزول بحذر وعدم الهبوط دفعة واحدة، بل خطوة خطوة.

وأكد فريق الموارد البشرية «في مؤسسة دبي للإعلام»، أن الهدف من تنظيم مثل هذه الرحلات والتجمعات هو رياضي اجتماعي ترويحي في إطار الجهود التي تقوم بها المؤسسة في الترويح عن الموظفين عبر رحلات عائلية في إطار عائلة مؤسسة دبي للإعلام الكبيرة وتعريفهم بأهم المرافق السياحية الرياضية في دبي وهي مرافق حتا ومساراتها الجبلية وهي لن تكون الأخيرة.

رحلة المشي

وعن مكاسب رحلة المشي الطويلة بين مسارات حتا الجبلية، أوضح منتسبو مؤسسة دبي للإعلام ممن شاركوا في الهايكنج أنهم تلقوا جرعات احترافية فتحت الشهية لممارسة رياضة الهايكنج بصفة منتظمة.

وقالت زينة نزهة من إدارة الشؤون القانونية: إنها ليست المرة الأولى التي تمارس فيها الرياضة لكنها المرة الأولى التي تستكشف فيها مسارات حتا الجبلية في رحلة مع زملاء الدرب في مؤسسة دبي للإعلام ،والممتع في الأمر أن نلتقي مع زملاء العمل في أجواء مبهجة بعيداً عن روتين العمل ونتعرف على بعض في روح الدعم الجماعي أثناء المسار.

وأكد محمد عزوز من قطاع النشر قسم الأرشفة الرقمية أنها المرة الأولى التي يتسلق فيها الجبال ويمشي بين تضاريسها الجميلة ،وهو الأمر الذي فتح شهيته لمواصلة هذه الرياضة بالتضامن مع شركة ( A T C ) التي وضح أنها تنظم رحلات أسبوعية لمختلف مناطق ومسارات الجبال في دولة الإمارات.

ووصف الزميل محمد إسماعيل «الإمارات اليوم» الرحلة بالممتعة والمسار بالشاق الجميل أي أنها مشقة مفيدة وغير خطرة في أجواء بديعة مع زملاء العمل بعيداً عن متاعب صاحبة الجلالة»السلطة الرابعة«.

فيما عبر محمد بجبوج من إدارة تقنية المعلومات عن سعادته بالمشاركة في رحلة الهايكنج لأنها تعتبر من الأنشطة الرائعة التي يمكنك القيام بها في الهواء الطلق بدون الحاجة إلى معدّات كثيرة. والاستمتاع بالطبيعة والانفصال عن حياة المدينة المزدحمة ،وبالطبع الحركة المفيدة والنشاط الجسدي الخفيف الذي لا يعرّض الجسم لإصابات، وثمن جهود المنظمين من الموارد البشرية وشركاء النجاح في شركة «A T C».

سعادة

وأعربت نوف المطروشي من البيان الالكتروني، عن سعادتها في أن تكون جزءاً من تجربة»هايكنج دبي للإعلام «مع زملاء المهنة بعيداً عن أجواء العمل اليومية وثمنت التجربة الجميلة التي أتاحت لها استكشاف رياضة الهايكنج وتضاريس مدينة حتا وطبيعتها الخلابة، خاصة وإنها تجربتها الأولى مع الممرات الجبلية »ومرت على خير «لذا لن تكون الأخيرة.

ندى المازمي من مركز الأخبار وصفت التجربة بالرائعة وتتيح لممارسي هذه الرياضة التعرف على الكثير من الممرات الجبلية المدهشة ليس في حتا بل كامل دولة الإمارات وخاصة محبي التصوير تتيح لهم فرص التقاط صور نادرة.

محمد مزمل من إدارة مسار وتوصيل ثمن جهود الموارد البشرية في تنظيم الممشى الجبلي لعائلة مؤسسة دبي للإعلام وكان يوماً ترويحياً رياضياً يشكرون عليه.

وقال علاء الدين زيدان من إدارة الإعلام الرقمي: إنها كانت تجربة ممتعة خاصة مع زملاء العمل بعيداً عن أجواء العمل اليومي ،وفرصة للتعرف على الزملاء في أجواء حتا الجميلة.

أما حسن السويدي فوصف رياضة الهايكنج بالصعبة والشاقة الممتعة، خاصة وأنها تتيح لك مزيداً من الصفاء والسكينة مع الطبيعة الخلابة والمسارات المجهزة من قبل حكومة دبي في مدينة حتا الجميلة.

فاطمة ابو ديك موظفة رقابة فأكدت ان بينها وبين حتا وجبالها عشق متصل بالود لا ينقطع سواء عبر رحلات العمل او الرحلات الترويحية فهي عاشقة للطبيعة خاصة ووديانها الخضرة وتشكر جهود الموارد البشرية التي اتاحت لها تجديد وصالها مع طبيعة حتا وزملاء المهنة.

فيما أوضح المخرج عيسى المري أن مثل هذه الرحلات لها فوائد صحية وذهنية وعملية على حد سواء ويتمنى ان يتم تكرارها، ولو تكون أسبوعية او نصف شهرية لكي يتاح لكل مجموعات وقطاعات المؤسسة المشاركة لكن ظروف العمل والمناوبات قد تحرم البعض من المشاركة في هذا الأسبوع ويمكن المشاركة في الرحلات المقبلة.

10 أساسيات

وبحسب آراء الخبراء وفريق شركة «A T C» لمحبي رياضة المشي بين الجبال خاصة المبتدئين منهم هناك 10 قواعد وأساسيات مهمة يجب اتباعها بدقة للتعلم وممارسة الرياضة باحترافية بعيداً عن خطر الإصابات وهي:

التنقل: احتفظ دائماً بجي بي اس معك على هاتفك وقم بتحميل أو طباعة خريطة غير متصلة بالإنترنت للمسار الذي تريد ممارسة الهايكنج فيه من البداية إلى النهاية.

كشافات أمامية: من السهل حزم معدات إضاءة للهايكنج عندما يحل الظلام، تأكد من حصولك على مجموعة إضافية من البطاريات لتجنب حدوث أمور غير متوقعة مثل نفاد البطارية.

الحماية من أشعة الشمس: نظارات شمسية، وقبعات شمسية، وواقي شمس.

الإسعافات الأولية: مجموعة صغيرة تحملها معك في أولى رحلاتك القصيرة للهايكنج، تأكد من أنك تعرف كيفية استخدامها.

السكين: يجب أن يكون سكين الجيب والشريط اللاصق في متناول اليد لإصلاح العتاد وإعداد الطعام

النار: قد تحتاج إلى إشعال النار أثناء ممارسة الهايكنج ليلاً، احزم معك معدات إشعال النار وأعواد ثقاب مقاومة للرياح.

مأوى: كن مستعداً للمبيت عن طريق حزم بطانية وسرير الطوارئ ( كيس نوم مضغوط).

طعام إضافي: احزم معك أكثر من احتياجك المتوقع.

مياه إضافية: احزم معك مياهاً إضافية، قم بتزويد الكمية بناء على حالة الطقس والحرارة في يوم رحلة الهايكنج، واحمل معك مبردات زجاجات مياه للهايكنج.

ملابس إضافية: لن تتوقع أبداً متى سيصبح الجو أكثر برودة أو حتى أنها سوف تمطر؛ كن مستعداً واحزم معك معطف مطر، وسويتر صوف للأيام الباردة، مع جوارب إضافية وقفازات.

احرص على الحصول على حقيبة ظهر هايكنج متينة لحمل العشرة أساسيات. معظم حقائب الظهر للهايكنج مصممة بجزء خلفي متين لتوفير الدعم ولتحمل وزن كبير على ظهرك طوال رحلة الهايكنج.

نظمت إدارة الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام رحلة مشي عبر مسارات جبال حتا لرياضة الهايكنج أول من أمس الجمعة بمشاركة من جميع قطاعات وإدارات المؤسسة وبتنظيم فني من شركة «A T C» المتخصصة في تنظيم رحلات الهايكنج «المشي في الجبال، أو السير الجبلي أو المشي في الطبيعة»، وجسدت الرحلة… pic.twitter.com/DrN6YbTHna — البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 24, 2024

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز