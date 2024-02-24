1100 مشارك في «دبي المفتوحة للسباحة»

المصدر: دبي- البيان

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شارك أكثر من 1100 سباح وسباحة من 23 دولة من مختلف قارات العالم في منافسات بطولة دبي المفتوحة للسباحة، التي أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مجمع حمدان الرياضي في دبي، واستمرت على مدار ثلاثة أيام شهدت خلالها منافسات قوية بين السباحين من مختلف الفئات العمرية.

وتضمنت منافسات البطولة سباقات 50، و100، و200 متر، لجميع أنواع السباحة الصدر والظهر والحرة وغيرها، كما أقيمت منافسات 200، و400 متر لفئة الفردي المتنوع، وسباقات 400، و800، و1500 متر للسباحة الحرة.

ومثل المشاركون 77 فريقاً وأكاديمية من مختلف دول العالم من أبرزها: أذربيجان، الكونغو، مصر، إيران، الأردن، كوريا، الكويت، لبنان، موريشيوس، نيروبي، هولندا، سلطنة عمان، قطر، رومانيا، روسيا، رواندا، المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دولة الإمارات.

وتم توزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين والفائزات.

ويعد مجمع حمدان الرياضي بدبي، واحداً من أهم المنشآت الرياضية الكبرى بالدولة، حيث تم تشييده وفقاً لأحدث المواصفات العالمية في 2010، بحيث يعد تحفة معمارية رائعة، حظيت بإشادة الكثير من الاتحادات والوفود الدولية، وهو أكبر مركز للرياضات المائية في العالم، حيث يقام على مساحة (56.031 م2)، والأكثر تقدماً في العالم من الناحية التقنية، إذ يضم حوضاً للسباحة بطول 50م، مسبح غطس 25م، ومسبح إحماء وتدريب 50م، مطابقَين للمعايير الأولمبية، ويمكن تحويلهما إلى منصّة للمنافسات الرياضية، كالكاراتيه، وكرة السلة، وغيرها، وتم تصميم مقاعد الصالة الرئيسة على شكل حدوة حصان، تتسع لنحو 15.000 متفرج.

وأصبح مجمع حمدان الرياضي، وجهة مفضلة للعديد من المنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين من مختلف الجنسيات وجميع الرياضات لإقامة معسكرات ناجحة أسفرت عن حصول عدد منهم على ميداليات أولمبية، حيث يستقطب المجمع عشرات الآلاف من الرياضيين.

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