«دبي لألعاب الشركات» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق في الساعة 8:00 صباح اليوم منافسات دورة دبي الرياضية لألعاب الشركات التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتنظمها شركة هاي فايف للفعاليات في مدينة دبي الرياضية، بمشاركة أكثر من 7000 مشارك من الرجال والسيدات من منتسبي 55 شركة مختلفة في دبي، وتستمر على مدار يومين.

ويتنافس المشاركون في 37 لعبة رياضية متنوعة من أبرزها كرة السلة، وكرة القدم، والكرة الطائرة، والتنس، والتجديف بقارب التنين، والكريكت، والغولف، والبادل، والكارتينغ، والدراجات الهوائية، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، وشد الحبل، والسباحة، وغيرها. ويشارك 68 فريقاً من الرجال والسيدات في بطولة كرة القدم يتنافسون في 116 مباراة، كما يشارك 48 فريقاً في بطولة كرة السلة، إلى جانب مشاركة أكثر من 360 لاعباً ولاعبة في بطولة البادل.

وتشارك العديد من الشركات بمختلف أحجامها في جميع ألعاب الدورة من أبرزها شركة غوغل، وفيزا، وديلويت، وديلتا بارتنرز، وأمريكانا، وأرادَ، وبين، ومجموعة شلهوب، ومؤسسة نخيل، وغيرها الكثير من الشركات، وسيتمكن منتسبو الشركات من اصطحاب عائلاتهم في المنافسات حيث تم إعداد منطقة خاصة بالأطفال والعائلات التي تتضمن العديد من الألعاب الترفيهية.

وقال باهي الرفاعي رئيس اللجنة المنظمة للدورة: «يسعدنا استمرار التعاون مع مجلس دبي الرياضي لتنظيم هذا الحدث الرائع الذي يشهد تطورًا كبيرًا وتزداد فيه أعداد المشاركين في كل عام، ونحرص دائمًا على الالتزام بتعزيز المشهد الرياضي للشركات في دبي النابضة بالنشاط والحيوية».

وأضاف: «تسير دورة دبي لألعاب الشركات على مر السنين جنبًا إلى جنب مع سعي الشركات لتعزيز الصحة والعافية لموظفيهم، ويساهم هذا الحدث في تعزيز روح الفريق الواحد بين المهنيين والمديرين التنفيذيين الذين يمكنهم التنافس جنبًا إلى جنب والتواصل بينهم في بيئة ممتعة».

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