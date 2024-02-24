بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتجه أنظار عشاق ومحبي الفنون القتالية المختلطة اليوم إلى الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في العين، حيث تنطلق فعاليات بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين بمشاركة واسعة للاعبين واللاعبات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً. وتمثل البطولة أولى منافسات رياضة الفنون القتالية المختلطة ضمن أجندة الموسم الجديد لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة الحافل بالبطولات. وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 18 دولة، ما يضمن نزالات حافلة بالتشويق والعروض القوية واستعراضاً استثنائياً لمهارات الجيل الجديد من الأبطال. وتقام المنافسات ضمن 33 فئة عمرية ووزنية مختلفة ويتألف كل نزال من 3 جولات مدة كل منها دقيقتين.

وقال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «يسرنا إطلاق أولى بطولات الموسم الجديد وإثراء قائمة فعاليات رياضة الفنون القتالية المختلطة المميزة في الدولة خاصةً في ظل الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، ما يعكس نجاح الخطط والاستراتيجيات التي يرسمها الاتحاد على صعيد نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين في مختلف المراحل السنية. لافتاً إلى أن رؤية الاتحاد ترتكز على توفير منصة رائدة تحفز اللاعبين وتدعمهم في إطلاق قدراتهم وتحقيق الإنجازات».

وأضاف: «تزداد أهمية هذه البطولة في ضوء الإعداد لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أغسطس المقبل، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي للعام الثالث على التوالي، خصوصاً أن مثل هذه الفعاليات تتيح أمام اللاعبين فرصة اختبار مهاراتهم والاستعداد للمشاركة في البطولات العالمية الكبرى وحصد الميداليات ورفع راية الدولة في مختلف المحافل».

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