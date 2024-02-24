«الكيك بوكسينغ للمحترفين» تشهد  15 نزالاً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم بطولة الكيك بوكسينغ للمحترفين في «مبادلة دوم، نادي الجزيرة» بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينغ (الواكو برو) وسط مشاركة 30 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 دولة من فئات وأوزان مختلفة في انطلاقة أجندة الموسم العالمي لبطولات الاحتراف الذي ينطلق من العاصمة أبوظبي.

وتشهد البطولة 15 نزالاً مثيراً، يتقدمهم البرتغالي أندريا سانتوس عندما يلاقي الإسباني خيزر نواز في مهمة رحلة الدفاع عن لقب حزام العالم في فئة (الويلتر) الخفيف المتوسط للمرة الرابعة على التوالي، كما تضم قائمة المواجهات نزالاً استثنائياً مرتقباً لبطل الإمارات إلياس حبيب علي في مواجهة البرازيلي جاستافو جونز ضمن فئة (سوبر ميدل) المتوسط الثقيل.

واكتملت أمس مراحل الفحص الطبي والميزان لكافة المشاركين، كما عقد اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ مؤتمراً صحفياً حضره علي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وكارلوس رامجنالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ، كما حضره البرتغالي أندريا سانتوس، والإسباني خيزر نواز وبطل الإمارات إلياس حبيب علي ونظيره في البطولة البرازيلي غاستافو جونز، حيث تحدثا خلاله عن استعداداتهما للمواجهات وأهدافهما وتطلعاتهما.

ورحب علي خوري خلال المؤتمر الصحافي بالوفود العالمية ونخبة المحترفين المشاركين، وأضاف: يولي اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ برئاسة عبدالله سعيد النيادي، أهمية كبيرة لمواصلة خططه الطموحة والداعمة لنشر ثقافة اللعبة ودعم برامج تطورها وتوسعها عبر تنظيم العديد من البطولات المحلية والدولية للمحترفين، تأكيداً على مكانة اللعبة وقاعدتها المميزة في مجتمع الإمارات.

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