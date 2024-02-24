أسامة الشعفار: «آسيوية المضمار» فرصة أخيرة للتأهل إلى الأولمبياد

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

غادر أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية إلى الهند لحضور «بطولة آسيا 2024 للمضمار»، التي تستضيفها نيودلهي، بمشاركة أكثر من 500 دراج يمثلون 18 منتخباً آسيوياً.

وأكد أسامة الشعفار أن «بطولة آسيا 2024 للمضمار» تكتسب أهمية خاصة، حيث تعتبر البطولة القارية الأخيرة قبل أولمبياد باريس 2024، وستلعب النقاط التي يكتسبها الدراجون دوراً مؤثراً في تحديد ترتيبهم النهائي الذي سيحسم بطاقات التأهل الأولمبي، وقال: تمثل النسخة 43 من بطولة آسيا للمضمار نقطة تحول مهمة لرياضة الدراجات في آسيا، ونحن واثقون من أن الحدث سيوفر منصة مثيرة للدراجين للتنافس على أعلى مستوى وليكونوا مصدر إلهام للجيل القادم.

وأضاف: سعداء بالتعاون المتميز بين الاتحاد الآسيوي للعبة والهند في استضافة البطولة ونعبر عن امتناننا العميق للمنظمين ونتطلع إلى مشاهدة منافسات مثيرة تعكس تطور رياضة الدراجات في آسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز