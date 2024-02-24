شباب الأهلي يواجه الجزيرة وبني ياس مع الوصل في «بلاي أوف» الطائرة اليوم    

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تنطلق في السابعة من مساء اليوم مباريات الذهاب لدورة «بلاي أوف» الدوري العام للكرة الطائرة للرجال ، ويلتقي شباب الأهلي مع ضيفه الجزيرة، وبني ياس مع ضيفه الوصل.

وأنهى شباب الأهلي، مشواره في مرحلتي الدوري في الصدارة بتحقيق 11 انتصاراً وحصد 31 نقطة، وتلاه بني ياس في المركز الثاني بتحقيق 10 انتصارات وحصد 29 نقطة، والوصل في المركز الثالث بتحقيق 8 انتصارات و19 نقطة، والجزيرة في المركز الرابع بتحقيق 7 انتصارات و24 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراتي إياب دورة «البلاي أوف» تقامان الأربعاء المقبل، في ضيافة ناديي الجزيرة والوصل، وفي حالة تبادل طرفي أي مباراة الفوز في الذهاب والإياب، ستكون هناك مواجهة فاصلة يوم 2 مارس المقبل، مع العلم أن مباراتي الدور النهائي على الدرع تقامان يومي 6 و9 من الشهر نفسه.

كما تقام اليوم، مباراتي ذهاب تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، ويلتقي النصر مع عجمان والعين مع حتا، وتقام مباراتي الإياب الأربعاء المقبل.

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