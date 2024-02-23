ياس بن حمدان بن زايد يتوج المحمل "زلزال" بطلاً لسباق مروح للمحامل الشراعية بمهرجان الظفرة البحري

المصدر: وام

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تَوج الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، المحمل " زلزال " لـ سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة محمد عبدالله محمد المرزوقي بطلا لسباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي أقيم اليوم ضمن مهرجان الظفرة البحري بدورته الخامسة عشرة.

واحتل المركز الثاني المحمل " الظفرة " لـ سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة مروان عبدالله محمد المرزوقي، فيما ذهب المركز الثالث إلى المحمل " المشاكس " للمالك والنوخذة علي إسماعيل الحمادي.

يقام مهرجان الظفرة البحري تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتستمر مسابقاته وفعالياته حتى 25 فبراير الجاري، على شاطئ المغيرة في منطقة الظفرة.

على صعيد متصل زار الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان موقع مهرجان الظفرة البحري، واطلع على محلات الأسر المنتجة في السوق الشعبي، وأجنحة الجهات الداعمة والراعية المشاركة، وبيت النوخذة، وقرية الطفل، والمكشات، والعربات المتنقلة، وركن الحرف التراثية والقهوة العربية.

حضر مراسم التتويج معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة سالم الرميثي مدير عام نادي أبو ظبي للرياضات البحري، وعدد من المسؤولين، إلى جانب النواخذة والبحارة المشاركين في السباق.

يذكر أن مهرجان الظفرة البحري يتضمن 23 مسابقة رئيسية من السباقات البحرية التراثية والحديثة والمسابقات الشاطئية والرياضية والشعبية والتي خصص لها أكثر من 350 جائزة قيمة، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية التي تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها للتعريف بالتراث البحري في أبوظبي.

ويحرص المهرجان على الاحتفاء بالتراث البحري، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز استراتيجية صون التراث الاماراتي، وتعريف جميع أفراد المجتمع المحلي والسياح بالعادات والتقاليد المرتبطة بالبحر.

ويهدف المهرجان إلى دعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية لسكان منطقة الظفرة، وتسليط الضوء على أهميتها ومكانتها التاريخية وما تمتلكه من مقومات سياحية فريدة ومتنوعة بالإضافة إلى دعم ورعاية الجيل الرياضي.

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