كالينسكايا تقصي شفيونتيك وتضرب موعداً مع باوليني في نهائي "تنس دبي"

المصدر: دبي- عدنان الغربي تصوير دينيس مالاري

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فجرت الروسية أنا كالينسكايا المصنفة 40 عالميا واحدة من ابرز المفاجآت بوصولها إلى نهائي النسخة 24 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، البالغ مجموع جوائزها المالية 3.2 ملايين دولار، على حساب البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة أولى عالمياً، وصيفة نسخة العام الماضي، بعد فوزها عليها مساء اليوم في نصف النهائي بمجموعتين دون رد بواقع 6-4و 6-4 في ساعة واحدة و 42 دقيقة.

وتواجه كالينسكايا، التي كانت قد فجرت مفاجأة مدوية في ربع النهائي بإقصائها الأمريكية كوكو غوف المصنفة 3 عالميا، غدا الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 26 التي كتبت بدورها التاريخ بتأهلها لأول مرة إلى نهائي بطولة من فئة 1000 نقطة بفوزها على الرومانية سورانا سيرستيا المصنفة 22 بمجموعتين دون رد بواقع 6-2و 7-6 في ساعة واحدة و59 دقيقة.

وتأمل كالينسكايا في الفوز بلقبها الاول في مسيرتها الاحترافية فيما تتطلع باوليني لتحقيق لقبها الثاني.

من جهة أخرى، تقام غدا قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال في قاعة المجلس بالملعب الرئيس للبطولة التي تسجل هذا العام مشاركة ثلاثة من الأبطال السابقين يتقدمهم حامل اللقب دانييل ميدفيديف المصنف 4 عالميا وصيف بطولة أستراليا المفتوحة وأندريه روبليف الفائز بلقب البطولة عام 2022، المصنف 5 عالميا والنجم البريطاني آندي موراي بطل 2017، الفائز ثلاث مرات ببطولات جراند سلام.

ويتطلع ميدفيديف إلى تحقيق المزيد من النجاح في البطولة المرتقبة، خصوصا بعد خسارته لقب بطولة أستراليا المفتوحة أمام الإيطالي يانيك سينر الشهر الماضي.

بدوره نجح روبليف في تحقيق 50 فوز خلال الموسم 2023 وذلك للعام الثالث على التوالي، كما نجح أخيرا في تحقيق لقب بطولة مونتي كارلو لأساتذة التنس من فئة 1000 نقطة.

ويعود النجم آندي موراي الفائز مرتين ببطولة ويمبلدون للتنس إلى بطولات سوق دبي الحرة للتنس، بعد عامين من مشاركته الأخيرة، وسبعة أعوام من تتويجه كأول بريطاني يفوز ببطولة دبي.

وأكد موراي مشاركته لينضم إلى ثلاثة من أفضل عشرة لاعبين ضمن رابطة محترفي التنس المشاركين في الدورة 32 من منافسات البطولة التي تستمر حتى 2 مارس.

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