محمد المطيوعي يفوز بفضية في «آسيوية المضمار»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز دراج المنتخب الوطني محمد المطيوعي، بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق المطاردة الفردية لمسافة 4 كم بالبطولة الآسيوية للمضمار، المقامة في نيودلهي، وذلك في زمن قدره 4:18.54 دقائق، بفارق 5 ثوان عن البطل الياباني ماتسودا شوي، الذي حقق زمناً قدره 4:13.74 دقائق.

وحصد محمد المطيوعي أول ميدالية للإمارات في البطولة، محققاً إنجازاً تاريخياً جديداً لدراجات الإمارات على مستوى آسيا.

وأكد منصور بوعصيبه، رئيس اتحاد الدراجات سعادته بالإنجاز الجديد الذي حققته دراجات الإمارات عن طريق البطل الصاعد محمد المطيوعي الذي أثبت أنه سيكون أحد أفضل الدراجين للإمارات في الفترة المقبلة، وهو ما أهله للتواجد في فريق الإمارات للمحترفين رفقة الأبطال عبد الله الحمادي، عبدالله جاسم، وبفضل القيادة الفنية والإدارية المحترفة من البطل يوسف ميرزا.

وتواصل بعثة الإمارات منافسات البطولة في انتظار السباق الرئيسي للبطل أحمد المنصوري، وسباق الأومنيوم، الذي يبحث من خلاله الحصول على نقاط أولمبية، تؤهله إلى أولمبياد باريس 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز