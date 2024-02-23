تتويج الشارقة بطلاً لدوري ناشئي اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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توج الشارقة بطلاً للدوري العام للناشئين لكرة اليد بفوزه على الوصل 19 - 18 ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة لمجموعة تحديد المراكز من الأول إلى السادس بالدور النهائي للبطولة، تقدم الوصل في الشوط الأول 11 - 10.

وتوج فيصل الطواش رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين باتحاد اليد، الشارقة بكأس البطولة.

حضر مراسم التتويج عيسى المدفع نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد الحصان عضو مجلس الإدارة.

وتم تكريم حكام المباراة عمر الزبير وياسر النقبي وأم الزين مبارك ونرمين جابر.

ترتيب

وبفوزه على الوصل تصدر الشارقة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، محتفظاً باللقب للموسم التاسع على التوالي، فيما حاز شباب الأهلي الوصافة برصيد 13 نقطة بفوزه على مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 35-29، وجاء الوصل في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، والجزيرة رابعاً برصيد 9 نقاط بعد فوزه على مضيفه النصر بنتيجة 31-18.

وأسفرت نتائج مجموعة تحديد المراكز من السابع إلى العاشر عن فوز خورفكان على البطائح بنتيجة 27 - 26 لتمنح الأول المركز السابع برصيد 9 نقاط، وتضع الثاني في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، فيما أهدى فوز الذيد على مضيفه العين بنتيجة 34-32 نادي الذيد المركز الثامن برصيد 6 نقاط، وحل العين في المركز التاسع برصيد 5 نقاط.

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