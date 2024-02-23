الهولندي" أولاف كوي" بطلاً للمرحلة الخامسة من طواف الإمارات

المصدر: وام

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انضم الهولندي أولاف كوي إلى قائمة الأبطال الفائزين بمراحل طواف الإمارات 2024، بعد تتويجه بالمرحلة الخامسة (مرحلة الفجيرة) التي أقيمت اليوم (الجمعة) ضمن منافسات النسخة السادسة من السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، في إطار روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية والذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً.

وتكللت مجهودات (كوي) البالغ من العمر 22 عاماً، بالنجاح واعتلى منصة التتويج لأول مرة في مشاركته الثالثة في الطواف، لاسيما بعد حلوله ثالثاً في المرحلة الرابعة في دبي، وثانيا في نسختين سابقتين.

وجاء فوز دراج فريق فيزما بالمرحلة الخامسة مثيراً، وحسمت بتقنية "التصوير النهائي" لدخوله إلى خط النهاية مع البلجيكي المتألق تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب لكن النتيجة جاءت لمصلحة أولاف كوي، ليحرم ميرلير من تحقيق فوزه بثلاث مراحل في نسخة طواف 2024.

وقطع الدراج الهولندي مسافة المرحلة البالغة 182 كلم أطول مراحل طواف الإمارات، في زمن قدره 4:08:38 ساعة متفوقاً على صاحب المركز الثاني تيم ميرلير بأجزاء من الثانية، والأسترالي سام ويلسفورد دراج فريق بورا هانزغروهي الذي أنهى المرحلة في المركز الثالث.

توّج بطل المرحلة والفائزين بالقمصان، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في إمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر المعلا، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة هيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، ومريم المنصوري ممثلة الشركة العالمية القابضة، وخليفة بن عمير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، وأحمد الغفلي مدير الأمن لدى نخيل، ونضال الأشقر ممثل شركة بن حمودة.

وقبل مرحلتين على نهاية النسخة السادسة لطواف الإمارات 2024، لا تزال صدارة الطواف في حوزة فريق الإمارات عبر الدراج جاي فاين الذي نجح في الاحتفاظ بالقميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام، بفضل العمل الجماعي لفريق الإمارات للحفاظ على الدراج الأسترالي، وسجل فاين زمناً إجمالياً 15:50:09 ساعة، معززاً من فرص الفريق للفوز بلقب الطواف.

واستمر الفارق في الصدارة بالترتيب الزمني نفسه حيث حافظ الأسترالي بن أوكونور دراج فريق ديكاثلون إيه جي 2 آر لا مونديال على مركزه الثاني، بفارق11 ثانية عن فاين، و13 ثانية للأمريكي براندون ماكنولتي دراج فريق الإمارات، وبطل المرحلة الثانية، الذي يأتي ثالثاً في الترتيب العام.

وخطف الدراج الأبرز حتى اللحظة في طواف الإمارات، تيم ميرلير، القميص الأخضر لمتصدر ترتيب النقاط، من مارك ستيوارت، ووصل ميرلير إلى 56 نقطة، بفارق 48 نقطة عن دراج فريق كوراتيك، وصعد أولاف كوي إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة متساوياً مع جاي فاين.

واحتفظ البلجيكي إيلان فان فيلدر دراج فريق سودال كويك ستيب بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب فيما حافظ مارك ستيوارت على القميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

وعلق أولاف كوي على فوزه بالمرحلة الخامسة قائلاً:" شعور رائع أن أفوز بالمرحلة الخامسة هنا الإمارات، وهو أول فوز لي في الطواف الذي أشارك به للمرة الثالثة، بالتأكيد الفوز لا يأتي بسهولة، وكان قريباً للغاية بيني وبين ميرلير الذي انقض بسرعة رهيبة، سعيد بهذا الفوز الذي يعطيني دفعة معنوية هائلة".

من جانبه، قال جاي فاين متصدر الطواف:" كانت المرحلة طويلة بالفعل، لكنها غنية بالمناظر الطبيعية والخلابة، استمتعت بخوض هذه المرحلة، والمهم الحفاظ على صدارة الترتيب".

يصل طواف الإمارات 2024 إلى محطته السادسة وقبل الأخيرة (الدار)، التي تقام في أبوظبي لمسافة 138 كلم، غداً السبت، انطلاقاً من متحف اللوفر أبوظبي، ومروراً بأبرز معالم ومدن وشوارع إمارة أبوظبي، كجزيرة ياس - شارع الخليج العربي - مدينة زايد الرياضية - جسر أم يفينة - جزيرة الريم - قصر الحصن، وصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي.

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