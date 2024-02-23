مليحة يواجه الكويت في «خليجية اليد» الإثنين

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يلتقي فريقا مليحة والكويت الاثنين المقبل في بداية مشوارهما بالبطولة الخليجية 40 للأندية أبطال الكؤوس بكرة اليد، التي يستضيفها النادي العربي القطري من 25 الجاري وحتى 5 مارس المقبل، ويلعب مليحة في المجموعة الثانية، وسيخوض مباراته مع الشباب البحريني 28 الجاري، ومع الريان القطري أول مارس المقبل.

ويشارك مليحة بالبطولة بصفته وصيف كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للموسم الماضي. وغادرت بعثة الفريق إلى الدوحة اليوم «الجمعة»، وضمت 19 لاعباً هم، عيسى عثمان وبلال مال الله وحسن علي وسالم بلال وأحمد سيف ومبارك أحمد وإسماعيل فرج ومحمد عيد عبيد وحسين عبدالله وأحمد عبدالله وسلطان هاشم وأحمد إسماعيل ومبارك عبدالله وعمر سيد وأحمد قاسم وماجد نبيل ومحمد مال الله وحمد جاسم وهاني مروان المحترف في الغرافة القطري. وأكد محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، ثقته بأبناء النادي لتقديم أداء مشرف في المحفل الخليجي.

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