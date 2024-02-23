«كواترو عجمان» في بطولة فيجيتال لألعاب المستقبل الروسية

المصدر: عجمان ـ البيان

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يشارك فريق كواترو عجمان في بطولة فيجيتال لألعاب المستقبل في مدينة كازان الروسية، وهو الفريق العربي الوحيد بالبطولة التي يلعب فيها 16 فريقاً من مختلف دول العالم، وهي بطولة مزدوجة تجمع ما بين كرة القدم الواقعية التي تلعب بنظام الخماسيات على الملاعب العشبية وبطولة كرة القدم الإلكترونية التي تلعب عن طريق الشاشات مع جهاز بلاي ستيشن.

والتقت بعثة فريق مركز كواترو الرياضي خلال حفل افتتاح البطولة مع معالي د. أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، يرافقه وزير الشباب والرياضة الروسي وأوليج ماتيتسين.

ويلعب فريق كواترو بالمجموعة الثانية وستكون مباراته الأولى مع فريق R 10 البرتغالي الذي يقود الأسطورة البرازيلية رونالدينهو ويلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة لوكوموتيف الروسي وتامو جونتو البرازيلي ويقود فريق كواتركريم مقدم مديراً فنياً ويترأس البعثة سالم خلفان ويضم 8 لاعبين هم سيف عبدالله سعيد عبدالله وعبدالله محسن الأنصاري وعبدالعزيز فايز لاعب العين السابق و4 لاعبين محترفين من الدول العربية هم الكويتي عبدالعزيز أشكناني الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، والعماني أحمد حمد الراشدي والحارس العراقي علي عبدالنبي دراجي واللبناني محمد مرعي.

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