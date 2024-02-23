ملتقى دبا الحصن الرياضي الثقافي الأول ينطلق 1 مارس

المصدر: البيان

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تنطلق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى دبا الحصن الرياضي الثقافي الأول، برعاية مجلس الشارقة الرياضي خلال الفترة من 1 حتى 3 مارس المقبل، تحت شعار (الرياضة أسلوب حياة)، وذلك يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساء.

ويهدف الملتقى في نسخته الأولى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وخلق بيئة رياضية جاذبة وفق معايير الجودة داخل المجتمع، من خلال مشاركة كبار السن وأولياء أمور اللاعبين والطلاب وكذلك أصحاب الهمم من الجاليات المقيمة بدبا الحصن، ومن المنتظر أن يشهد الملتقى مشاركة تليق بالحدث وبأهدافه التي ستثري المجتمع رياضيًا وثقافيًا.

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