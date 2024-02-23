محمد بن راشد يشهد جانباً من «طواف الإمارات» في المرموم

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس جانباً من منافسات «طواف الإمارات» للدراجات الهوائية في منطقة المرموم، خلال المرحلة الرابعة من النسخة السادسة لطواف الإمارات 2024، والتي انطلقت من نادي ضباط شرطة دبي، ومرت بعدد من أبرز المعالم والأيقونات المعمارية ذات الشهرة العالمية التي تتميز بها دبي، وصولاً إلى خط النهاية عند دبي هاربور.

وتُوّج البلجيكي تيم ميرلير، دراج فريق سودال كويك ستيب البلجيكي بطلاً لمرحلة دبي، وقطع مسافة السباق البالغة 168 كلم في زمن قدره 4:01:47 ساعات، متقدماً على الهولندي أرفيد دي كلاين دراج فريق تودور برو سايكلينغ الذي حل ثانياً، ومواطنه أولاف كوي دراج فريق فيزما الذي جاء في المركز الثالث.

وكان تيم ميرلير فاز بالمرحلة الأولى للطواف في الظفرة، وبفوزه بمرحلة دبي نجح تيم ميرلير في معادلة رقم السلوفيني تادي بوغاتشار، كأكثر الدراجين فوزاً في طواف الإمارات، حيث تمكن من الفوز بأربع مراحل في الطواف، وبات ميرلير الدراج الوحيد الذي يفوز بمرحلتين في نسختين متتاليتين من طواف الإمارات، حيث فاز بالمرحلتين الأولى والسادسة في الطواف عام 2023.

ورغم سوء الطالع الذي تعرض له دراج فريق الإمارات، الأسترالي جاي فاين، بعد تعرضه للسقوط في آخر ثلاثة كيلومترات للسباق، إلا أنه تمكن من إكمال المرحلة الرابعة بنجاح، ليحافظ على صدارة الترتيب العام للطواف.

ولم يشهد السباق أي تغيير في القمصان، حيث احتفظ جاي فاين بالقميص الأحمر بإجمالي زمن قدره 11:41:31 ساعة، والبريطاني مارك ستيوارت دراج فريق كوراتيك فيني فينتيني بالقميص الأخضر للمتصدر بالنقاط، ووصل إلى 48 نقطة، وواصل ستيوارت ارتداء القميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة. وبقي القميص الأبيض لأفضل دراج شاب بحوزة البلجيكي إيلان فان فيلدر دراج فريق سودال كويك ستيب لليوم الثاني على التوالي.



تتويج

وتوّج الفائزين سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والعقيد عبدالله عتيق المري مدير إدارة الفعاليات لشرطة دبي، والمهندس عبدالله جاسم مدير تخطيط الفعاليات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عيسى الخوري الرئيس التنفيذي لشركة ميراك وممثل الشركة العالمية القابضة، أليسيا بيكولو الرئيس التنفيذي لـ أليه، محمد راشد الرئيس التنفيذي للمشاريع في نخيل، زاهي الشعار المدير الإقليمي لجنرال موتورز وشفروليه.

وتم تكريم عدة جهات هي: مجلس دبي الرياضي، شرطة دبي، بلدية دبي، نادي ضباط شرطة دبي، دبي هاربور، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جمعية كشافة الإمارات.

وأكد تيم ميرلير الفائز بلقب مرحلة دبي، أن نهاية المرحلة الرابعة كانت تكتيكية وصعبة، وقال: نجحت في الحفاظ على مكاني ضمن المجموعة قبل الكيلومترات الأخيرة، وتقدمت مبكراً في اللحظات الحاسمة بسرعة عالية، وتمكنت من الاستمرار في المقدمة والفوز بالسباق، كان سباقاً رائعاً وقوياً. وأضاف: سعيد بالفوز بمرحلة ثانية في طواف الإمارات، وأتطلع إلى المراحل المتبقية رغم صعوبة الأمر في المرحلة الأخيرة في جبل حفيت، واعتقد أن الفرق في الفوز بين المرحلتين الأولى والرابعة يكمن في السرعة النهائية والمحافظة على وتيرة السرعة العالية رغم الدخول المبكر.

وقال الأسترالي جاي فاين متصدر الطواف: بدأنا المرحلة بشكل طبيعي، ولم أتأثر كثيراً بحادث السقوط الذي تعرضت له قبل الكيلومترات الأخيرة من السباق، ولم يؤثر على تصدري للطواف وهو أمر جيد. وعن المراحل المتبقية من الطواف، أوضح: ما زالت هناك ثلاث مراحل، وهناك الكثير من الظروف والمعطيات، مستعد للدفاع عن القميص الأحمر واللقب، لا أشعر بالتوتر، ونعمل جيداً كفريق لأن هدفنا النهائي هو اللقب.

المرحلة الخامسة

وتتواصل النسخة السادسة لطواف الإمارات للدراجات اليوم بالمرحلة الخامسة التي تنطلق من العقة وتنتهي في إمارة أم القيوين، لمسافة 182 كلم، وتعد مرحلة سرعة، حيث يمر مسار السباق عبر المناطق الصحراوية بمحاذاة الجبال، ويمر السباق بأكمله خلال مرحلة العقة بطرق معبدة واسعة ومستقيمة باستثناء بعض المنحنيات خلال الكيلومتر الأخير وصولاً إلى خط النهاية بأم القيوين.

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