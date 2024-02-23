12 زورقاً في بطولة العالم للزوارق السريعة «اكس كات» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تستضيف الفجيرة منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «الإكس كات» جائزة الفجيرة الكبرى المقرر إقامتها في الفترة من الأول من مارس المقبل وحتى الثالث منه، بمشاركة 12 زورقاً يتقدمها زورق «الفيكتوري» بقيادة البطلين سالم علي العديدي وعيسى آل علي، إلى جانب زورق «فزاع»، وزورق «الشارقة» وزوارق من أستراليا وبريطانيا وإيطاليا، جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا أمس بحضور أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري ورئيس لجنة الزوارق السريعة بالاتحاد الدولي، ومحمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي البحري، إلى جانب مناديب الدوائر والمؤسسات الحكومية والخدمية بإمارة الفجيرة.

وأكد أحمد إبراهيم رئيس اللجنة المنظمة أن سباق الفجيرة الأول يأتي تزامناً مع احتفالات نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسه .

بدوره أعرب محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي للرياضات البحرية عن ثقته في نجاح المونديال البحري، وأشار إلى أن نادي الفجيرة البحري قادر بما يمتلكه من كوادر وإمكانيات على توفير انطلاقة رائعة وواعدة للحدث الكبير، وأكد حارب عودة مشاركة زورق فيكتوري مجدداً بعد غياب عامين في بطولة العالم للزوارق السريعة-إكس كات- .

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